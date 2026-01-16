Reggio Calabria, il 19 gennaio l’ncontro “Le Prosesie a cura di Marina Neri” | INFO

Per il ciclo di conferenze “Appuntamento con la Grande Bellezza. Arte, Letteratura, Storia” ideato dal Presidente nazionale A.I.Par.C. dott. Salvatore Timpano, e realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Rhegium Julii, si terrà l’incontro su: 1) “Le Prosesie a cura di Marina Neri” – Un viaggio tra le sponde della poesia e della prosa, per riaffermare il valore della parola; 2) “Vele di Vita” libro di Giovanni Materazzo , silloge poetica.

Le “Prosesie” è un ciclo di incontri a cura della poetessa Marina Neri inerenti testi di poeti o scrittori calabresi contemporanei in prosa o in poesia aventi per ospiti gli stessi autori per valorizzare l’ importanza della Parola scritta Sulla presentazione di giorno 19 gennaio: Nell’ambito del ciclo ” le Prosesie” a cura di Marina Neri, viene preso in considerazione la silloge poetica ” Vele di Vita” del giovane Poeta reggino Giovanni Matarazzo. Volutamente il ciclo si inaugura con la presenza di un giovane Poeta dal verso colto ed originale per invitare alla riscoperta della Poesia, quale nutrimento per l’anima, anche le giovani generazioni.

La silloge che vedrà estratte e declamate alcune fra le più belle poesie dell’autore, è un viaggio nello spazio geografico ed intimo. Virgilio di eccezione in questo cammino saranno le poetesse Raffaela Condello e stessa Marina Neri, con la moderazione affidata a Salvatore Timpano.

Il programma

Saluti

Saluti Istituzionali del Sindaco della Città Metropolitana

Salvatore Timpano Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS

Giuseppe Bova Presidente Circolo Culturale Rhegium Julii

Relazioni

Marina Neri – Poetessa e Direttrice Dipartimento Nazionale Cultura A.I.Par.C. Nazionale ETS

Raffaela Condello – Poetessa e Direttrice Dipartimento Salute Mentale A.I.Par.C. Nazionale ETS

Letture delle poesie

Marina Neri

Raffaella Condello

Conclusioni

Giovanni Materazzo

Coordina