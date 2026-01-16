Reggio Calabria, il 18 gennaio lo show cooking sulla Struncatura

“Arriva sul binario della Sala Museo FS Pietro Germi della stazione FS di RC Santa Caterina, la Struncatura, piatto tipico della Piana di Gioia Tauro, domenica 18 gennaio alle ore 18:00. Dopo la presentazione del libro di Letizia Deni in arte Lady Chef “Alla fine andrà tutto bene” , la bravissima chef-scrittrice passerà ai fornelli con la presentazione della classica ricetta degli ingredienti per la Struncatura che sarà servita ai presenti, uno Show Cooking di Lady Chef e l’aiuto Cuoca Eleonora“. È quanto afferma l’associazione “Incontriamoci Sempre ODV” in una nota stampa.

“Naturalmente ci sarà il drink e qualche altra sorpresa Tury Rugolo sarà il testimonial della serata. Appuntamento a domenica 18 gennaio ore 18,00 Stazione FS di RC S Caterina Ricordiamo che in questo periodo invernale la Sala è riscaldata“, conclude la nota.