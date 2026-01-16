Reggio Calabria, il 18 gennaio l’inaugurazione della nuova sede del Judo Club della famiglia Pizzimenti

A Gallico, in via Savoia, domenica 18 gennaio verrà inaugurata la nuova sede della Judo Club Reggio Calabria, associazione sportiva dilettantistica che è nata dall’amore e dalla passione innata verso il Judo dei fratelli Ivan e Simone Pizzimenti, sotto la guida del loro papà, il grande maestro Gianfranco, tra l’altro premiato, a fine 2025, come migliore ufficiale di gara d’Italia.

Il trascorso sportivo dei fratelli Pizzimenti, da atleti Judoka nazionali, plurimedagliati, ha alimentato l’idea di poter concretizzare un progetto che avesse a cuore il benessere fisico e lo sport. Un progetto immaginato per tanto tempo e concretamente realizzato nella loro amata Terra Calabra, nella Città dove sono nati. La loro iniziativa sportiva è stata supportata dallo studio e dalla formazione costanti per acquisire la notevole professionalità che distingue i due tecnici, fra i migliori in Italia. Elementi, questi, che costituiscono la base di partenza per questo nuovo inizio, sicuramente preludio di un futuro sportivo radioso e duraturo nel tempo, considerato il valore che la famiglia Pizzimenti ha sempre espresso, con grandi valori etici e morali, nello sport e nella vita.