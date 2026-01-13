Reggio Calabria, il 17 gennaio l’incontro “La Riforma Nordio: le ragioni del NO” | INFO

Sabato 17 gennaio, alle ore 17.00, a Reggio Calabria, presso Palazzo Sarlo (Via Tommaso Campanella, 38), nella Sala conferenze del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, si terrà l’incontro pubblico dal titolo: “La Riforma Nordio: le ragioni del NO”. L’iniziativa, di forte rilevanza regionale, è organizzata dal Comitato per il NO al Referendum sulla Giustizia di Reggio Calabria e vede la partecipazione attiva dei Comitati per il NO di Catanzaro e Messina, a conferma di un percorso condiviso di informazione e mobilitazione che coinvolge l’intero territorio calabrese e l’area dello Stretto.

All’incontro dialogheranno con i cittadini:

Giuseppe Lombardo, Comitato per il NO di Reggio Calabria

Alice Parialò, Comitato per il NO di Messina

Giovanni Strangis, Comitato per il NO di Catanzaro, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati – Distretto di Catanzaro

A moderare il dibattito sarà Tonino De Pace, avvocato.

L’evento si configura come un momento di approfondimento pubblico e partecipato sui contenuti e sulle conseguenze della Riforma Nordio, con particolare attenzione ai profili di tutela dei diritti, all’equilibrio tra i poteri dello Stato e all’impatto della riforma sul sistema giudiziario e democratico del Paese.

La presenza congiunta dei comitati di Reggio Calabria, Catanzaro e Messina, insieme al contributo qualificato del mondo della magistratura e dell’avvocatura, sottolinea la volontà di costruire una rete territoriale ampia, consapevole e interregionale, capace di offrire ai cittadini strumenti di informazione corretta e di lettura critica in vista del referendum.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, alle associazioni, al mondo accademico e forense, agli studenti e a tutti coloro che intendono partecipare attivamente al dibattito pubblico su una riforma centrale per il futuro della giustizia e della democrazia nel nostro Paese.