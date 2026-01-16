Reggio Calabria, il 17 gennaio l’evento “La Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali”

E dopo l’Epifania “che tutte le feste porta via…” per l’anno 2025, la Pro Loco Reggio Sud riparte con il primo evento culturale del programma attività del nuovo anno 2026. Dopo gli eventi natalizi che hanno riscosso grande successo nel comprensorio di appartenenza della Pro Loco, che va da Bocale a San Gregorio, con una grande presenza di spettatori durante le varie manifestazioni: Aspettando il Natale… cultura tradizioni, arte e sapori, giunto alla 8 edizione, che si è svolto in 4 giornate nel mese di dicembre, incluse nel ricco programma del Progetto “Natale Insieme” in cui la Pro Loco è stata partner operativo, assieme ad altre 7 associazioni del territorio pellarese.

Eventi che hanno richiamato tanta gente soprattutto nella giornata del 20 dicembre, che ha ci ha visti impegnati nella tradizionale sfilata del Presepe Vivente, con la novità della “Notte Bianca” con i negozi aperti e lo Street Food lungo tutta la Via Nazionale di Pellaro che è stato teatro all’aperto dei tanti eventi durante la serata, organizzata grazie anche alla sinergia dei commercianti pellaresi che entusiasti del coinvolgimento si sono dimostrati molto attivi nel promuovere l’evento assieme a tutte noi associazioni (che abbiamo vinto il bando pubblico, istituito dal Comune di RC, dal Ministero della Cultura del Consiglio dei Ministri, PON Metro, dedicato ad Animare le Periferie nel periodo natalizio), per rendere Pellaro più bello, contribuendo all’installazione delle luminarie che hanno regalato a tutti la vera atmosfera natalizia ed all’affitto del Trenino di Babbo Natale che è stato molto gradito dai bambini e da tutti gli adulti intervenuti. Musica, balli e divertimento per una notte da ricordare.

Si riparte dunque con la tutela delle tradizioni, del patrimonio immateriale del nostro territorio. L’evento culturale: “La Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali” si terrà Sabato 17 Gennaio 2026 alle ore 10:30 presso l’Aula Magna della Scuola Media Don Bosco a Pellaro (RC). La Giornata è stata istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (UNPLI) nel 2013 con il preciso intento di sensibilizzare istituzioni e comunità locali alla tutela e valorizzazione di questi patrimoni culturali; un’attività promossa per valorizzare dialetti e lingue locali. Un appuntamento consolidato e atteso, contraddistinto da una rassegna di iniziative che coinvolge l’intera penisola idealmente unita dall’incessante attività delle Pro Loco aderenti all’Unpli e da tutte le realtà che operano per la valorizzazione e la tutela del patrimonio linguistico italiano. Inoltre tutti gli appassionati di dialetti e lingue locali sono invitati a partecipare sui social scrivendo nel proprio dialetto e usando gli hashtag ufficiali #giornatadeldialetto e #dilloindialetto…

Il convegno prevede la partecipazione dei ragazzi dell’I.C. Cassiodoro Don Bosco che declameranno le loro poesie, in dialetto calabrese, interverranno all’evento la dirigente scolastica Dottsa Eva Nicolò, la presidente Pro Loco Concetta Romeo che presenterà i seguenti ospiti: Nicola Oriente, Claudia Pugliese, Pino Vilasi, tre poeti che declameranno poesie, racconti, aneddoti, proverbi in dialetto calabrese. Sarà presente il prof Carmelo Giuseppe Nucera presidente del Circolo Culturale Apodiafazzi della Calabria Greca, che interverrà sulla tutela delle minoranze linguistiche, assieme ai responsabili degli sportelli linguistici della città metropolitana: Bova, Condofuri, Melito Porto Salvo, Reggio Calabria.

L’evento per il secondo anno consecutivo verrà dedicato alla memoria del nostro socio, nonché il famoso scrittore, poeta reggino, il compianto Natale Cutrupi, che negli anni precedenti alla sua scomparsa è stato sempre presente a questo evento con le sue belle poesie, la sua simpatia ed il suo modo unico di coinvolgere i ragazzi con la sua arte oratoria, nel raccontare la storia della sua terra, in dialetto reggino. La giornata terminerà con la musica dí tamburello ed organetto a cura dei ragazzi della scuola media. La cittadinanza è invitata a partecipare.