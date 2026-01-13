Reggio Calabria, il 13 gennaio l’evento “L’arte della Moda incontra la Cultura della non violenza”

Il Lions Club Reggio Calabria Host, nell’ambito della propria articolata attività di sensibilizzazione del territorio su tematiche di alto rilievo sociale, promuove l’evento “L’arte della Moda incontra la Cultura della non violenza”, significativo momento di confronto e riflessione dedicato al fenomeno della violenza di genere e ai percorsi di rinascita delle donne che ne sono state vittime.

Da anni il Lions Club Reggio Calabria Host rappresenta un solido punto di riferimento per la città grazie a numerose iniziative e services rivolti alla cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce più fragili, distinguendosi per il costante impegno nella promozione di progetti di forte impatto sociale e culturale.

Nel corso dell’evento sarà presentata la nuova opera scultorea della stilista reggina Luana Polimeni, ispirata alla rinascita interiore delle donne abusate e vittime di violenza, realizzata nell’ambito del progetto “OROSCENZA”.

Il termine, neologismo ideato dalla stilista, descrive

la capacità dell’individuo di attraversare e superare le avversità emergendone illuminato, trasformando il dolore in evoluzione e bellezza interiore. Il richiamo all’oro, elemento distintivo delle opere scultoree della collezione, evoca simbolicamente l’arte giapponese del kintsugi,

espressione di un processo trascendente ed evolutivo di ricomposizione e valorizzazione delle fratture.

L’incontro sarà moderato dal giornalista dott. Giuseppe Giannetto, addetto stampa del Lions Club Reggio Calabria Host e del Distretto Lions 108 Ya, che per l’anno lionistico 2025/2026

cura il progetto “Dialoghi – eccellenze del territorio”.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Leo Club Reggio Calabria Host e con il

contributo della dott.ssa Aurora Cama, dr.ssa in Economia e Management e segretaria del

Leo Club, già promotrice delle precedenti edizioni dell’evento, svoltesi nel 2024 presso la Sala Foyer del Teatro Cilea e nel 2025 presso il Circolo Polimeni di Reggio Calabria. Nel suo intervento offrirà una riflessione personale e sociale sull’importanza della comunicazione e

dell’ascolto come strumenti fondamentali per contrastare la violenza di genere.

Dopo i saluti delle autorità lionistiche, istituzionali, cittadine e professionali presenti — tra cui la dott.ssa Rosy Perrone, Presidente dell’Associazione Reggio Cresce, la dott.ssa Ketty Marino, psicologa e Presidente di Zona Lions Club 108 Ya, il prof. Giuseppe Strangio, già

Presidente del Lions Club Reggio Calabria Host e attuale Responsabile GET del Distretto 108 Ya, e l’avv. Anna Iaria, Presidente del Leo Club Reggio Calabria Host — seguirà l’intervento di apertura della Presidente del Lions Club Reggio Calabria Host, avv. Giuliana Barberi, professionista da sempre impegnata nella promozione delle pari opportunità e attenta alle

problematiche sociali del territorio.

Seguirà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte la dott.ssa Wanda Albanese De

Leo, referente Pari Opportunità del Distretto 108Ya , la prof.ssa Dominella Magda Foti, pedagogista e presidente dello sportello di ascolto “Noi4YourRC”, la stilista Luana Polimeni e la dott.ssa Aurora Cama. Tra gli interventi di particolare rilievo, quello del dott. Stefano Callipo, Presidente

dell’Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidio, che illustrerà le attività dell’Osservatorio e

sottoscriverà con il Lions Club Reggio Calabria Host un protocollo d’intesa, a suggello di una collaborazione già attiva, anche grazie al ruolo dell’avv. Barberi quale referente legale

dell’Osservatorio per la Calabria.

L’Osservatorio, associazione no profit a struttura federativa,

opera su scala nazionale attraverso una rete di psicologi, psicoterapeuti, avvocati e professionisti, svolgendo attività di assistenza, prevenzione, ricerca, formazione e dialogo istituzionale per il contrasto della violenza e del fenomeno suicidario.

Le conclusioni dell’evento saranno affidate al Governatore del Distretto Lions 108 Ya, dott.

Pino Naim, da sempre attento alle iniziative di elevato valore sociale promosse dai Club del

Distretto.

L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che farà da prestigiosa cornice all’evento, in programma martedì 13 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso la terrazza del Museo.