Reggio Calabria, i Tribunali Ecclesiastici inaugurano l’anno giudiziario 2026 al Seminario Pio XI

L’anno giudiziario dei Tribunali Ecclesiastici Calabri si apre con una riflessione di carattere giuridico e pastorale presso il Seminario Arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria. Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 16,00, l’Aula Magna “Mons. Vittorio Luigi Mondello” ospiterà la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno di attività, un appuntamento che vedrà riuniti i Vescovi della regione per riflettere sul cammino della giustizia ecclesiastica. I lavori saranno introdotti dai saluti di monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, che interverrà in qualità di Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, e di monsignor Claudio Maniago, Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Appello.

L’incontro proseguirà con l’esposizione della Relazione dei Vicari Giudiziali, monsignor Vincenzo Varone e monsignor Erasmo Napolitano, chiamati a illustrare l’andamento e i dati relativi all’attività svolta dai rispettivi tribunali.

John Joseph Kennedy

Il momento centrale della giornata sarà affidato a un ospite proveniente dalla Santa Sede, Sua Eccellenza Reverendissima John Joseph Kennedy, Segretario della Sezione Disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede. Monsignor Kennedy terrà una prolusione dal titolo «Ratio e presupposti del processo penale amministrativo canonico: questioni irrisolte e prospettive», offrendo un contributo qualificato su tematiche attuali e complesse del diritto canonico. Si tratta di un’occasione preziosa per la comunità ecclesiale e per gli operatori del diritto per confrontarsi sulle dinamiche processuali e sul servizio che i tribunali rendono alla verità e ai fedeli.