Reggio Calabria: i consiglieri comunali di Rinascita Comune aderiscono a Casa Riformista, evento con Faraone e Musolino

Il vicepresidente nazionale di Casa Riformista–Italia Viva, Davide Faraone, venerdì 30 gennaio sarà a Reggio Calabria insieme alla senatrice Dafne Musolino e alla coordinatrice del partito in Calabria e consigliera regionale di Casa Riformista – Italia Viva, Filomena Greco. Tutti e tre reduci dall’assemblea nazionale, saranno a Reggio Calabria per portare avanti il percorso di costruzione e radicamento di Casa Riformista – Italia Viva in Calabria, una iniziativa che guarda con attenzione alla città dello Stretto e al suo territorio.

L’incontro con la stampa si terrà presso l’Hotel Excelsior alle ore 11:00 insieme ai consiglieri comunali di Reggio Calabria: Giuseppe Francesco Sera, Santo Bongani e Filippo Quartuccio, capogruppo di Rinascita Comune in seno al consiglio comunale di Reggio Calabria. I tre sono legati politicamente all’ex consigliere regionale Pd, Giovanni Muraca. “L’appuntamento rappresenta un momento di rinnovato impegno riformista, volto a rafforzare una politica concreta, innovativa e vicina ai cittadini, in linea con i valori di Casa Riformista – Italia Viva”, c’è scritto in una nota del partito di Renzi.