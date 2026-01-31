Reggio Calabria, grossa frana sulla SS18 a Bagnara: strada chiusa

A causa della presenza di massi sulla carreggiata, è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nel territorio comunale di Bagnara Calabra (RC), tra il km 503,700 e il km 508,000, in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e per il ripristino delle condizioni di transitabilità. La circolazione viene deviata sulla viabilità locale, secondo le indicazioni presenti in loco.

