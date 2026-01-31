Reggio Calabria, grossa frana sulla SS18 a Bagnara: strada chiusa

Interdetto il tratto tra il km 503,700 e il km 508,000 in entrambe le direzioni. In corso gli interventi di messa in sicurezza, circolazione instradata sulla viabilità locale

grosso masso ss18

A causa della presenza di massi sulla carreggiata, è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nel territorio comunale di Bagnara Calabra (RC), tra il km 503,700 e il km 508,000, in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e per il ripristino delle condizioni di transitabilità. La circolazione viene deviata sulla viabilità locale, secondo le indicazioni presenti in loco.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria