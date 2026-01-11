Reggio Calabria, grande partecipazione per “Aspettando la Befana”: il Viale Aldo Moro si è acceso di luci e sorrisi

“Il 5 gennaio appena trascorso ha visto svolgersi in Viale Aldo Moro una manifestazione dal titolo “Aspettando la Befana, il Viale Aldo Moro tra luci e magie”. L’attesa dell’arrivo della cara vecchietta è un tempo a tutti noto, “luci e magie” è invece ciò che meglio ha caratterizzato l’evento, sia per l’ondata di novità rappresentata dai vari spettacoli nello spettacolo, che per l’affettuosa e puntuale partecipazione, tanto dei commercianti, quanto degli abitanti del quartiere e di quanti, curiosi e visitatori, quella sera erano lì a gustare giochi, premi, balli, canti, tanti intrattenimenti per i più piccoli, aromi di crespelle e delizie di dolciumi”. Lo afferma in una nota il direttivo del Comitato di quartiere Gebbione/Piazzale Stadio Sud.

“Le Befane si alternavano negli spazi adibiti alle attività, dispensando sorrisi e distribuendo dolciumi, lasciandosi, amorevolmente, immortalare, insieme agli sguardi estasiati dei bimbi presenti, dagli scatti fotografici dei loro accompagnatori, mentre ci si adoperava per la buona riuscita di ogni puntata dell’evento. E poi, bancarelle con varie mercanzie, manifatture di pregio, artigianato decisamente “alto”, i personaggi gonfiabili che si facevano fotografare con grandi e piccoli. Anche entrare in un negozio significava essere accolti, ove mai fosse possibile, con ulteriore gentilezza, con il garbo di chi non solo sa esercitare il proprio mestiere con maestria, ma ci mette quella marcia in più, perchè tessera di un mosaico da completare, da far ammirare. Così il rammarico per non aver potuto realizzare l’evento, come in un primo tempo previsto, il 13 dicembre (quando l’attesa delle Feste Natalizie avrebbe reso apparentemente più consona qualunque tipo di manifestazione) in realtà nulla è stato tolto alla riuscita di questa in termini di attenzione, divertimento, autenticità e amore, dimostrando che la logistica nulla può contro i sentimenti, anzi spesso un contrattempo (proprio “contro il tempo”) rende più brillante quel che poteva sembrare un ripiego”.

“Sull’onda emotiva della riuscita manifestazione e nell’ottica di sempre meglio servire il territorio, favorendone integrazione e sviluppo, un’interessante notizia può essere rappresentata, per “i fruitori” del Viale Aldo Moro, l’auspicio di un prossimo evento per il quale si vogliono coinvolgere proprio tutti: abitanti, esercenti, istituzioni perchè un altro periodo all’insegna della leggerezza e dell’allegria possa essere foriero di nuovi e sempre più interessanti iniziative”.

“Il nostro grazie all’Amministrazione comunale, che ha favorito la possibilità di aderire ad un bando ad acta; all’Associazione Calabria Dietro le Quinte che, risultata ammessa al progetto, ha delegato il Comitato di quartiere Gebbione Stadio Sud all’organizzazione dell’evento sul Viale Aldo Moro; agli artisti del territorio che si sono brillantemente esibiti; agli esercenti commerciali che hanno, fattivamente, contribuito alla buona riuscita della festa; agli artigiani; ai venditori ambulanti, che hanno inteso presenziare; agli organi di stampa ed emittenti televisive che hanno favorito la pubblicizzazione; ai dirigenti dei Settori del Comune coinvolti nel progetto; agli assessori che si sono spesi con vigore al fine di bypassare ogni eventuale ostacolo all’attuazione dell’iniziativa; e soprattutto ai cittadini residenti e non, che hanno ingentilito con la loro presenza tutti gli 800 metri del nostro amatissimo Viale Aldo Moro. Ad maiora.