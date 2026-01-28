Reggio Calabria, gli studenti del corso Fotograf’art del Piria in visita alla mostra “Grecantico”

Un’importante esperienza formativa e culturale ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto “Piria” di Reggio Calabria, iscritti al corso Fotograf’art, che hanno visitato la mostra “Grecantico. Affinità e divergenze tra antico e contemporaneo”, allestita presso l’Hotel Medinblu. L’esposizione, attiva fino al 31 gennaio, si inserisce nel più ampio progetto culturale “Contenitore di idee”, un format che mira a creare connessioni tra arte, territorio e sperimentazione contemporanea, trasformando spazi non convenzionali in luoghi di dialogo creativo.

Durante la visita, gli studenti sono stati accolti dal Direttore Sergio Pitasi e guidati dall’organizzatrice Simona Treccosti e dall’artista Nunzio Vilasi, presente in mostra con una propria opera all’interno della collettiva che riunisce complessivamente quattordici artisti. I curatori e gli artisti hanno illustrato ai ragazzi, accompagnati dalla professoressa Rossella Barreca, la tematica comune dell’esposizione, soffermandosi sulle affinità e sulle divergenze tra linguaggi antichi e visioni contemporanee, nonché sugli stili e sulle poetiche individuali degli artisti coinvolti.

Il confronto diretto con le opere e con i protagonisti della mostra ha stimolato grande interesse, apprezzamenti e curiosità tra gli allievi, favorendo un dialogo attivo e consapevole sull’arte contemporanea e sulle sue radici culturali.

La mostra “Grecantico. Affinità e divergenze tra antico e contemporaneo” è visitabile gratuitamente tutti i giorni, dalle ore 10 alle 20, fino al 31 gennaio, presso l’Hotel Medinblu di Reggio Calabria, rappresentando un’occasione preziosa per il pubblico e per le scuole di avvicinarsi all’arte in modo accessibile e coinvolgente.