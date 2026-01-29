Reggio Calabria, gli appuntamenti di febbraio de “Lo Stretto che Balla”

Un febbraio ricco di incontri per la Direttrice de “Lo Stretto che Balla”, Agata Scopelliti, professionista reggina molto apprezzata in Italia e all’estero, ricordiamo che nel suo calendario 2025 toccherà capitali come Parigi e Tunisi. Per il mese di febbraio il calendario è ricco di date per gli stage ed i corsi delle danze tradizionali del centro Sud Italia.

Ecco gli appuntamenti del mese di febbraio:

6 febbraio Ferrara Stage Sonu a Ballu

7 febbraio Bologna Stage Sonu a Ballu

8 febbraio Firenze Stage Sonu a Ballu

21 febbraio Roma Stage Sonu a Ballu

Mentre gli appuntamenti nella sede di Incontriamoci Sempre, nella stazione FS di RC S Caterina si terranno i corsi laboratorio il:

3 febbraio

12 febbraio con la festa di Carnevale e la festa dei 15 anni di corso

19 febbraio

26 febbraio

A breve sarà comunicata la nuova data dello Stage con Gianni Mereu sui balli della tradizione della Sardegna, rinviato la scorsa settimana a causa del ciclone che ha colpito le coste calabresi e siciliane, molti erano i partecipanti provenienti dalla vicina Sicilia: proprio in virtù di ciò, si è deciso con la direttrice ad aggiornare lo stage a nuova data.