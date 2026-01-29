Reggio Calabria, Giuseppe Leonardo nominato responsabile alla comunicazione digitale dell’Udc

L’Unione di Centro continua con determinazione il proprio percorso di ricostruzione politica partendo dai territori, dalle comunità e dalla vita quotidiana dei cittadini. Con la guida del Commissario Provinciale di Reggio Calabria, Giuseppe Pinto, l’UDC riafferma “una visione della politica che nasce dal basso, dall’ascolto e dalla presenza concreta nei luoghi dove si vivono ogni giorno problemi, bisogni e speranze. In questa direzione si inserisce la nomina del dott. Giuseppe Leonardo a Commissario cittadino UDC del Comune di Platì, oltre all’assegnazione della delega di Responsabile provinciale per la Comunicazione digitale, una funzione strategica orientata alla costruzione di una presenza politica moderna, autentica e capace di dialogare in modo diretto soprattutto con le nuove generazioni”.

“Giuseppe Leonardo, attualmente consigliere comunale e capogruppo di minoranza a Platì, rappresenta una figura profondamente radicata nella propria comunità. La sua esperienza amministrativa, unita all’impegno sindacale all’interno del GOM, testimonia una politica vissuta sul campo, a contatto con i cittadini, con il mondo del lavoro e con le fragilità sociali. È proprio da questa dimensione concreta che l’UDC intende ripartire”, evidenzia Pinto.

“Scelta di valore e di prospettiva”

“La nomina di Giuseppe Leonardo – dichiara con entusiasmo il Commissario Provinciale Giuseppe Pinto – è una scelta di valore e di prospettiva. Parliamo di una persona credibile, competente e profondamente legata al territorio. La sua storia amministrativa e sindacale dimostra cosa significhi fare politica come servizio reale. A lui affidiamo anche una delega strategica sulla comunicazione digitale, perché oggi parlare ai giovani, intercettare il loro linguaggio e coinvolgerli è una priorità assoluta”.

“L’UDC è impegnata in un processo di riorganizzazione che coinvolge l’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria, con l’obiettivo di ricostruire un legame autentico tra politica e cittadini. Un percorso fondato sui valori che da sempre caratterizzano il partito: centralità della persona, dignità del lavoro, solidarietà, responsabilità, sussidiarietà e ispirazione cristiana. Vogliamo costruire un partito che torni ad essere vicino alla gente – prosegue Pinto – capace di intercettare i bisogni reali dei cittadini e di trasformarli in proposte politiche concrete. Il radicamento territoriale per noi non è uno slogan, ma una scelta di valore: significa presenza costante, ascolto quotidiano e responsabilità verso le comunità”.

Le parole di Leonardo

Dal canto suo, Giuseppe Leonardo, annunciando la propria adesione all’UDC di Reggio Calabria, ha dichiarato: “con senso di responsabilità istituzionale e con la determinazione che ha sempre caratterizzato il mio impegno pubblico, ho scelto di aderire all’UDC. Una decisione maturata nel solco dei valori che guidano la mia attività amministrativa come Consigliere Capogruppo del Comune di Platì e nel mio percorso professionale come dirigente sanitario”.

Leonardo ha espresso profonda gratitudine verso il Segretario provinciale Giuseppe Pinto che ha fortemente voluto il suo ingresso nel partito: “l’azione politica del Commissario Pinto improntata sulla coerenza, sul radicamento territoriale e sulla ricostruzione di una classe dirigente credibile, rappresenta oggi uno dei punti di riferimento più solidi nel panorama politico provinciale e regionale. Sotto la sua guida, l’UDC sta vivendo una nuova stagione fatta di ascolto, riorganizzazione e partecipazione reale ed io sono fiero di farne parte pronto a dar voce alle sue attività”.

Nel suo percorso, Giuseppe Leonardo ha maturato anche una significativa esperienza nella comunicazione digitale, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione di diverse realtà locali e nazionali attraverso strategie social efficaci. Competenze che da oggi metterà al servizio dell’UDC per rafforzare la presenza del partito, dare voce alle comunità e coinvolgere soprattutto i giovani, sempre più distanti dalla politica tradizionale.

“Con l’ingresso nell’UDC – conclude Leonardo – si apre per me una nuova fase fatta di impegno, responsabilità e risultati concreti. Lavorerò in piena sinergia con il Commissario Provinciale Peppe Pinto e tutta la sua squadra per costruire un progetto politico serio, radicato e orientato al bene comune”.

Con l’era Pinto l’UDC guarda al futuro con determinazione ed entusiasmo, individuando scelte e persone capaci di elevare l’incisività e la concretezza dell’azione politica. Una nuova classe dirigente sta prendendo forma: professionisti, amministratori, giovani e donne pronti a riportare lo scudo crociato al centro della vita politica della provincia. Dai territori parte la rinascita. L’UDC c’è, cresce e pian piano torna protagonista: avanti, con coraggio e visione.