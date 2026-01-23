Reggio Calabria, Giannetta su donazione e trapianto: “rafforzare la cultura della vita”

“La cultura della donazione e del trapianto non riguarda solo la sanità, ma interroga le coscienze, la società e il ruolo delle istituzioni”. Lo ha affermato il consigliere regionale Domenico Giannetta intervenendo all’iniziativa “La cultura della donazione e del trapianto: conoscenza, solidarietà e vita”, promossa da FINTRED Reggio Calabria presso il Consiglio regionale della Calabria. “Promuovere la cultura del dono significa promuovere il valore della vita ed educare al senso più autentico della solidarietà”, ha sottolineato Giannetta, evidenziando come in Calabria, accanto a esempi di straordinaria generosità, permangano ancora resistenze culturali e disinformazione. “Per questo – ha aggiunto – momenti di confronto e approfondimento come questo sono fondamentali, perché mettono al centro la conoscenza corretta, il dialogo e la testimonianza diretta”.

Il consigliere regionale ha rimarcato il valore della rete tra istituzioni, associazioni, mondo medico e scientifico, famiglie dei donatori e pazienti trapiantati, sottolineando l’importanza del contributo del Centro Nazionale Trapianti e della sessione dedicata al sistema trapiantologico in Calabria, moderata dal dottor Pellegrino Mancini, al quale è stato espresso apprezzamento per l’impegno riconosciuto con un attestato di benemerenza.

“Le istituzioni non possono limitarsi a un ruolo formale”

“Su temi come la donazione e il trapianto – ha aggiunto Giannetta – le istituzioni non possono limitarsi a un ruolo formale, ma devono accompagnare e sostenere percorsi di sensibilizzazione e ascolto, anche attraverso il confronto costante con le associazioni e le strutture sanitarie”. “Donazione e trapianto non sono solo atti sanitari, ma un patrimonio etico e civile – ha concluso – raccontano una comunità che sceglie di prendersi cura, mettendo al centro la persona, la dignità e la speranza”. Un ringraziamento è stato infine rivolto a FINTRED, in particolare a FINTRED Reggio Calabria, e a tutte le realtà coinvolte, dalla Rete Nazionale Trapianti ad AIDO, ADMO Calabria, AVIS e al Kiwanis Club di Reggio Calabria.