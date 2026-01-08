Reggio Calabria, “Gente in Aspromonte” festeggia 40 anni e presenta il Programma Escursionistico 2026

Per celebrare assieme il 40° anniversario dalla fondazione di “Gente in Aspromonte”, l’Associazione ha pensato ad una serie di iniziative che riprendono i tratti più significativi di questi 40 anni e gettano anche uno sguardo al futuro con nuovi progetti. Dal 1985 l’Associazione non è stata solo un punto di riferimento per i Soci, ma anche per tutti gli appassionati della montagna e ha avuto il sostegno dei concittadini. Ideata nel 1985 da un gruppo di appassionati di montagna e di attività all’aria aperta, ne ha percorsa molta strada da allora, in senso metaforico e reale, macinando migliaia di chilometri su sentieri, strade di montagna e borghi.

“Da quel lontano 1985 sono trascorsi 4 decenni e oggi ci apprestiamo a festeggiare questo grande evento con tutti i soci, gli amici e i simpatizzanti. Guardiamo con entusiasmo al futuro, certi che questa ricorrenza possa rappresentare non un traguardo ma un nuovo punto di partenza” si legge in una nota dell’associazione, che lancia ufficialmente la presentazione del Programma Escursionistico 2026 ‘‘40 Anni di una Storia in Cammino’’ che si terrà Sabato 10 gennaio, alle ore 17,00 presso la Sala del Museo Nazionale del Bergamotto, Via dei Filippini, 50 – Reggio Calabria

Totò Pellegrino.