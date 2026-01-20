Reggio Calabria, furti d’auto ad Arghillà: tutti i NOMI degli arrestati e degli indagati

Sono complessivamente trenta gli indagati nell’operazione ‘Car-Cash‘ della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, a conclusione dell’operazione eseguita dai carabinieri la scorsa notte nel quartiere ‘Arghilla” di Reggio Calabria. A vario titolo, sono accusati di furto aggravato, ricettazione, estorsione aggravata, detenzione e porto abusivo di armi.

Il Gip Stefania Rachele, come riporta AGI, ha disposto la detenzione cautelare in carcere per Damiano Amato, 47 anni; Franco Amato, 48 anni; Marcello Amato, 34 anni; Romano Amato, 55 anni; Carlo Emanuele Berlingeri, 25 anni e Antonio Bevilacqua, 19 anni. A domiciliari sono finiti: Silvano Amato, Alfonso Arena, Cosimo Berlingeri, Emanuele Berlingeri, Mario Berlingeri, Alessandro Bevilacqua, Gianluca Bevilacqua, Armando Morello, Alberto Romeo e Luca Romeo.