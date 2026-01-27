Reggio Calabria, Francesco Marsala nuovo Coordinatore cittadino del movimento giovanile di Noi Moderati

Continua il lavoro di organizzazione di Noi Moderati nella Provincia di Reggio Calabria. Il Partito, guidato dal Coordinatore Nino Foti, dopo aver definito la composizione del Direttivo Provinciale, è infatti all’opera per serrare le file anche in Città, dove fra pochi mesi si andrà al voto per le amministrative. Accolto con entusiasmo il recente ingresso del Consigliere Comunale Mario Cardia, oggi è stato nominato il nuovo Coordinatore cittadino del movimento giovanile Francesco Marsala, 26 anni, Ingegnere informatico nel gruppo Ferrovie dello Stato.

“Accolgo con senso di responsabilità l’incarico che mi è stato affidato – le sue parole – e ringrazio il nostro Coordinatore provinciale e il Delegato cittadino di Noi Moderati per Reggio Calabria Luciano Politi per la fiducia accordatami. Mi impegnerò a svolgere questo ruolo con serietà e trasparenza – ha aggiunto – lavorando nell’interesse della collettività per affrontare con concretezza le sfide che ci attendono”. Soddisfatto anche Politi, che si dice certo del lavoro che saprà svolgere il nuovo responsabile del giovanile e fiducioso nelle sue capacità di far crescere una nuova classe dirigente motivata e appassionata.