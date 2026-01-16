Reggio Calabria firma una ricerca importante: lo studio sul plasma pre-ospedaliero pubblicato su Emergency Care Journal

Una bella notizia per la sanità reggina, che racconta un volto diverso – e spesso poco narrato – del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”: quello fatto di studio, competenze, aggiornamento continuo e ricerca scientifica. In un momento storico in cui l’attenzione mediatica si concentra quasi esclusivamente su criticità e difficoltà, emerge invece un risultato che merita spazio e riconoscimento: la pubblicazione di uno studio scientifico di alto profilo internazionale che porta anche la firma di Reggio Calabria.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato su Emergency Care Journal, rivista di riferimento nel settore dell’emergenza e periodico ufficiale della Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC), un lavoro di notevole valore clinico e metodologico dedicato alla gestione di una delle condizioni più temute in ambito traumatologico: lo shock emorragico. Tra gli autori figura Luciano Zito, infermiere in servizio presso il Pronto Soccorso del GOM di Reggio Calabria, che insieme ad altri colleghi infermieri operanti anche in strutture del Nord Italia ha contribuito alla realizzazione di una revisione sistematica con meta-analisi sul confronto tra plasma e cristalloidi nella fase pre-ospedaliera.

Il fatto che un professionista reggino, che opera quotidianamente in prima linea nel Pronto Soccorso, partecipi a una pubblicazione scientifica su rivista internazionale rappresenta un segnale importante non solo sul piano personale e professionale, ma anche per il territorio: conferma che anche a Reggio Calabria esistono competenze solide, capacità di studio e un contributo reale all’evoluzione delle pratiche cliniche basate sulle evidenze. È inoltre un riconoscimento al ruolo della professione infermieristica, sempre più coinvolta non solo nella gestione assistenziale, ma anche nella produzione scientifica e nella costruzione di conoscenza utile a migliorare cure e protocolli.

Una ricerca che nasce dalla pratica clinica e guarda al futuro dell’emergenza

Il tema affrontato dallo studio è di quelli che toccano direttamente la “zona rossa” dell’emergenza-urgenza. Quando un paziente subisce un trauma grave – a seguito di incidenti stradali, cadute, ferite penetranti o dinamiche ad alta energia – può sviluppare una condizione rapidamente fatale: lo shock emorragico traumatico, ossia una perdita importante di sangue in grado di compromettere la perfusione degli organi vitali e portare al collasso circolatorio.

In questi casi, ogni minuto conta. La fase pre-ospedaliera (ambulanza ed elisoccorso) è spesso determinante e può influire direttamente sulla sopravvivenza. Da tempo, la comunità scientifica internazionale discute su quale sia la strategia migliore per stabilizzare questi pazienti prima dell’arrivo in ospedale. La questione è concreta e non solo teorica: è più efficace somministrare liquidi “semplici” come i cristalloidi (ad esempio soluzione fisiologica o Ringer lattato) oppure è meglio intervenire precocemente con emoderivati come il plasma, ricco di fattori della coagulazione?

Questa è la domanda centrale della meta-analisi: capire se la somministrazione di plasma in fase pre-ospedaliera possa ridurre la mortalità e migliorare gli esiti clinici rispetto all’uso di cristalloidi.

Metodo scientifico rigoroso: revisione sistematica e meta-analisi

La forza dello studio sta soprattutto nel metodo. Gli autori hanno condotto una revisione sistematica secondo le linee guida PRISMA 2020, cioè lo standard internazionale per questo tipo di lavori. In altre parole, non si tratta di un singolo studio su un gruppo limitato di pazienti, ma di un’analisi completa e strutturata che raccoglie e sintetizza i risultati di più ricerche già pubblicate, valutandone qualità, affidabilità e coerenza.

Sono stati inclusi complessivamente cinque studi, tra cui tre randomizzati e due osservazionali comparativi, per un totale di 1.129 pazienti adulti. Tra gli esiti analizzati figurano la mortalità, gli eventuali eventi avversi correlati alla trasfusione, i parametri emostatici (legati alla coagulazione), la necessità di ulteriori trasfusioni successive, la durata del ricovero ospedaliero e la permanenza in terapia intensiva.

I risultati: nessun vantaggio certo del plasma rispetto ai cristalloidi

L’analisi dei dati porta a un risultato chiaro nella sua prudenza: al momento non emerge una prova certa che il plasma somministrato prima dell’arrivo in ospedale sia superiore ai cristalloidi nel ridurre la mortalità in pazienti con shock emorragico traumatico.

In particolare, la mortalità a 28–30 giorni non mostra differenze significative tra i due approcci, con un risultato complessivamente incerto anche per l’ampiezza dell’intervallo di confidenza. Per quanto riguarda la mortalità a 24 ore, non è stato possibile produrre una meta-analisi statisticamente solida a causa della forte eterogeneità tra gli studi, cioè per differenze marcate nei protocolli adottati e nei criteri di arruolamento dei pazienti.

Anche sul fronte della sicurezza, lo studio non evidenzia differenze clinicamente rilevanti tra plasma e cristalloidi rispetto alle principali complicanze. Non emergono vantaggi evidenti nemmeno sui parametri di coagulazione, sui valori di lattato o emoglobina e sul numero di trasfusioni successive necessarie. Allo stesso modo, non vengono rilevate differenze significative sulla durata della degenza ospedaliera o del ricovero in terapia intensiva.

La conclusione complessiva, quindi, è che le evidenze attualmente disponibili non giustificano l’uso routinario del plasma nella fase pre-ospedaliera per lo shock emorragico traumatico, almeno in assenza di sistemi altamente organizzati e protocolli specifici. Gli autori sottolineano inoltre che la qualità delle prove disponibili è ancora limitata e che saranno necessari ulteriori studi clinici multicentrici per chiarire definitivamente il tema.

Una “non-differenza” che è comunque una notizia importante

A prima vista, qualcuno potrebbe pensare che si tratti di una scoperta “poco positiva”, perché non conferma un beneficio superiore del plasma. In realtà è esattamente il contrario: questo lavoro è prezioso proprio perché mette ordine in un ambito dove spesso si rischia di adottare pratiche complesse senza una base solida.

La scienza, quando è rigorosa, non è fatta per produrre risultati “comodi” o per confermare convinzioni. È fatta per verificare con onestà cosa funziona davvero e in quali condizioni. In emergenza questo è ancora più vero: ogni intervento deve essere efficace, sicuro, sostenibile e riproducibile. Trasportare e somministrare plasma sul territorio comporta implicazioni logistiche importanti (conservazione, sicurezza trasfusionale, protocolli, selezione dei casi). Sapere che, allo stato attuale, non esistono prove forti per giustificarne l’uso sistematico significa evitare investimenti impropri, ridurre rischi non necessari e orientare le decisioni cliniche verso soluzioni supportate da dati.

Non è una “bocciatura” del plasma: è una fotografia realistica e scientifica che invita a usare prudenza, selettività e soprattutto ulteriori ricerche.

Il valore della firma reggina e l’orgoglio per il GOM

Oltre al contenuto clinico, lo studio rappresenta un motivo di orgoglio per Reggio Calabria. La presenza tra gli autori di un infermiere del Pronto Soccorso del GOM testimonia che anche nella sanità calabrese esiste la capacità di produrre conoscenza scientifica, contribuire a lavori complessi e partecipare ai grandi temi della medicina d’urgenza internazionale.

È un segnale importante anche sul piano culturale: la professionalità infermieristica oggi è chiamata a essere sempre più competente, aggiornata, capace di ragionare in termini di evidenze, indicatori e qualità. In questo senso, il contributo di Luciano Zito e del gruppo di ricerca non è soltanto un risultato individuale: è un esempio concreto di come l’impegno quotidiano possa trasformarsi in produzione scientifica e valore per l’intero sistema.

E soprattutto è una notizia che racconta ciò che spesso resta invisibile: dietro le corsie, dietro il lavoro frenetico dei Pronto Soccorso, esiste anche chi studia, analizza, scrive e costruisce strumenti utili per salvare vite. Una buona notizia, dunque. Per Reggio Calabria, per il GOM e per una sanità che – nonostante tutto – continua a crescere anche attraverso la scienza.