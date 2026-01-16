Reggio Calabria, fermato a un posto di blocco a Bova Marina: trovato con droga, arrestato

È stato arrestato nella serata di giovedì 8 gennaio 2026, a seguito di un controllo effettuato durante un posto di blocco a Bova Marina, un soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta dal personale del Commissariato di P.S. di Roghudi–Condofuri, impegnato in attività di controllo del territorio. Intorno alle ore 20:30, gli agenti hanno fermato un’autovettura per un controllo di routine.

Durante le verifiche, l’uomo ha mostrato un atteggiamento visibilmente agitato e spaventato, circostanza che ha insospettito i poliziotti. A quel punto è scattato un controllo più approfondito: nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Alla luce di quanto emerso, il soggetto è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.