Reggio Calabria, Falcomatà dà il benvenuto al nuovo Questore Paolo Sirna

“Rivolgo un caloroso benvenuto al nuovo Questore, Dottor Paolo Sirna, che in questi giorni ha assunto la guida della Questura di Reggio Calabria. Siamo felici di poter accogliere un uomo delle istituzioni che in una città importante e strategica come Reggio si è già messo al servizio della comunità, lavorando con la volontà di proseguire e rafforzare quell’azione di prossimità che risulta fondamentale per far sentire lo Stato vicino ai cittadini”. E’ quanto afferma il Consigliere regionale reggino Giuseppe Falcomatà.

“Condividiamo pienamente la sua visione di una sinergia istituzionale solida e costante – ha affermato Falcomatà – in un territorio complesso come quello calabrese, dove la legalità e la battaglia contro la criminalità, organizzata e non, rappresenta un presupposto essenziale per lo sviluppo sociale e civile, la collaborazione tra Enti, Forze dell’Ordine e società civile è l’unica strada percorribile per garantire sicurezza e legalità”.

“Al Dottor Sirna, certi che saprà mettere la sua esperienza al servizio della nostra comunità con equilibrio e determinazione, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro – ha concluso Falcomatà – le istituzioni del territorio sono pronte a collaborare per il bene della collettività”.