Reggio Calabria, erosione costiera a Pellaro: Versace e Marino in sopralluogo dopo le mareggiate

“Il fenomeno dell’erosione costiera è un problema che purtroppo investe un po’ tutto il litorale reggino. Il nostro impegno non è legato solo ad interviene nell’immediato, per ripristinare quanto il mare ci ha portato via, ma di immaginare, a breve, con l’inizio del lotto ‘zero’ e del ‘lotto uno’, nel tratto da Pellaro a Capo d’Armi, l’avvio un lavoro che preservi, nel futuro, quanto stiamo investendo come Città metropolitana e il Comune di Reggio Calabria. Stiamo pensando di non vanificare il nostro lavoro ed evitare di privare i nostri concittadini e i turisti del mare, questo tratto di litorale così importante. In questa direzione stiamo sollecitando la Regione Calabria affinché ci sostenga con un ulteriore finanziamento, proprio per non vanificare quanto abbiamo programmato”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, nel corso di un sopralluogo sul litorale reggino di Pellaro, insieme al consigliere metropolitano, Giuseppe Marino, per verificare lo stato dell’arte dopo le pesanti mareggiate che hanno eroso gran parte della spiaggia, lambendo e danneggiando diverse abitazioni.

“Continua questa battaglia, impari, contro il mare – ha detto Marino – Bocale e Pellaro stanno perdendo sempre più spiaggia, tra i più bei litorali dello Stretto e di Reggio Calabria e fonte di grande attrazione anche per gli sportivi della vela. La situazione è molto grave, il Comune di Reggio Calabria e la Città metropolitana – ha aggiunto – sono pronti ad intervenire per tutelare le case e le strade ma anche per avviare un ripascimento naturale per ricreare la spiaggia”.