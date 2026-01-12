Reggio Calabria, emergenza erosione a Bocale e Pellaro: Comune e Città Metropolitana in campo con interventi urgenti e piano strutturale

Affrontare con tempestività e sinergia la grave emergenza erosiva che ha colpito il litorale di Bocale, nell’area immediatamente a sud di Punta Pellaro. È stato questo l’obiettivo dell’incontro operativo tenutosi quest’oggi a Palazzo Alvaro, convocato dal Sindaco facente funzioni Carmelo Versace su richiesta del Consigliere metropolitano Giuseppe Marino.

Al tavolo tecnico hanno preso parte i vertici dirigenziali dei due Enti coinvolti: per la Città Metropolitana la Dirigente del Settore 10 Tutela del Territorio e dell’Ambiente Domenica Catalfamo, per il Comune di Reggio Calabria i Dirigenti del Settore Lavori Pubblici, Bruno Doldo, e del Settore Manutenzioni, Francesco Minutolo, coadiuvati dai funzionari tecnici impegnati nella protezione costiera.

Durante l’incontro è stata analizzata nel dettaglio la situazione critica generatasi in seguito alle recenti mareggiate che hanno flagellato il borgo marinaro della zona sud. Dall’analisi congiunta delle risorse è emerso che i finanziamenti e gli interventi attualmente in essere risultano insufficienti per fronteggiare la straordinarietà degli ultimi eventi. Per tale motivo, Città Metropolitana e Comune hanno concordato di inoltrare una richiesta di ulteriore finanziamento alla Regione Calabria, nello specifico all’Ufficio del Commissario regionale per la Protezione costiera.

La strategia definita a Palazzo Alvaro prevede un’azione su due livelli temporali, coordinata e tecnicamente compatibile. Nelle more del finanziamento regionale, il Comune di Reggio Calabria interverrà immediatamente, già nei prossimi giorni, attivando una procedura di “somma urgenza“. L’operazione, progettata con il supporto di tecnici specializzati, prevede la realizzazione di pennelli e di una barriera di massi per mettere in sicurezza il tratto di costa più esposto. Subito a seguire, la Città Metropolitana interverrà con il “Lotto Zero” (già parzialmente finanziato) e il “Lotto Uno” di un macro-intervento che coprirà l’intera area da Punta Pellaro a Capo D’Armi, per il quale sarà fondamentale il reperimento di ulteriori risorse regionali.

A margine dell’incontro, il Consigliere Marino ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto: “La riunione odierna è stata fondamentale per dare un primo immediato riscontro alle sollecitazioni pervenute in questi giorni a seguito della grave emergenza che si è verificata sul territorio di Bocale, in particolare dopo le violente mareggiate che hanno colpito il litorale sud e che hanno messo a rischio non solo il tratto costiero, ma anche le abitazioni dei cittadini residenti in quell’area. Abbiamo messo in campo una sinergia istituzionale indispensabile per rispondere a questa grave emergenza, programmando da subito un intervento di somma urgenza da parte del Comune, con i lavori di messa in sicurezza che inizieranno già nei prossimi giorni. È un segnale forte di vicinanza al territorio e ai residenti. Al contempo, stiamo lavorando sulla programmazione con un piano più strutturato per il quale sarà necessario intervenire a più livelli. L’obiettivo è passare dall’emergenza alla protezione strutturale di tutta la fascia costiera a sud di Reggio Calabria, in una zona paesaggisticamente importantissima sulla quale vogliamo continuare ad investire in linea con i tanti interventi già programmati in questi anni“.