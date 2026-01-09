Reggio Calabria, è morto Nuccio Marino: addio ad uno storico parrucchiere della città

Fondatore del Team Nuccio e mentore di intere generazioni di professionisti, ha lasciato un segno indelebile nella città e nel mondo dell’hairstyling reggino

lutto parrucchiere
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Reggio Calabria piange la scomparsa di Nuccio Marino, storico parrucchiere professionista e fondatore del Team Nuccio, venuto a mancare nella giornata di ieri. Uomo dall’animo nobile e figura di riferimento per intere generazioni, Nuccio Marino ha segnato un’epoca nella città, lasciando un’impronta profonda non solo con il suo talento, ma soprattutto come mentore capace di formare e ispirare numerosi colleghi oggi ancora attivi. Sono tanti i messaggi di cordoglio da parte di conoscenti e amici che si susseguono sui social in queste ore.

marino vitaliano parrucchiere

