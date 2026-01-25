Reggio Calabria e dispersione scolastica, l’appello dell’associazione Don Milani: “servono sinergia e figure di riferimento per i minori a rischio”

Il presidente Pollifroni elogia scuole e servizi sociali e richiama l’esperienza virtuosa della Ciambra di Gioia Tauro: "i problemi si risolvono solo lavorando insieme"

dispersione scolastica
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

“L’associazione di volontariato Don Milani che  da anni  si spende per i “minori a rischio”del nostro territorio, nell’ultima assemblea di venerdì scorso ha trattato la tematica della dispersione scolastica. Grande plauso per tute le istituzioni scolastiche della nostra città ,come dello stesso servizio sociale, che ogni giorno si spendono per tentare di arginare un’annoso problema.Durante la seduta abbiamo più volte preso come punto di riferimento l’attività che nel 2017 nel quartiere la Ciambra di Gioia Tauro il dott Marziale ,allora Garante Regionale per l’infanzia  aveva posto in essere. Esempio virtuoso che i problemi si possono risolvere, davvero con la sinergia di tutti.Noi come abbiamo dimostrato ci siamo. Servono figure come il dott Marziale che sono punto di riferimento per tutto il mondo minorile e non solo”. Lo afferma in una nota il Presidente Don MilaniFilippo Pollifroni.

