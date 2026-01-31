Reggio Calabria, dalla Città Metropolitana oltre 500 mila euro per l’assistenza di alunni con disabilità

La Città Metropolitana di Reggio Calabria comunica che sono 550.000 euro, le somme messe a disposizione, attraverso un’anticipazione di cassa, per rafforzare l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali negli Istituti d’Istruzione superiore, per quanto concerne l’anno scolastico 2025/2026.

Un provvedimento urgente, la cui approvazione è stata deliberata dal Sindaco Metropolitano facente funzioni che ha dichiarato – “Atteso che, il Governo ha firmato il decreto per destinare le risorse previste per la spesa degli assistenti educativi, solo a fine dicembre, abbiamo ritenuto fondamentale intervenire per cercare di evitare le possibili conseguenze che si potrebbero riversare sugli allievi e sulle loro famiglie per la mancanza attivazione di un servizio che riteniamo indispensabile”.

“Risorse ministeriali, secondo quanto abbiamo appreso – ha precisato Versace – che dovrebbero transitare, prima dalle casse della Regione Calabria, per poi arrivare in quelle della Città Metropolitana, con tempistiche dilatate e che nella migliore delle ipotesi, riguarderebbero il mese di aprile. Pertanto, dobbiamo fare i conti, ancora una volta, con la fiacca amministrativa di Istituzioni che lasciano sulle spalle di un ente intermedio qual è la Città Metropolitana, il totale dei pagamenti per un comparto di professionisti, il cui lavoro è imprescindibile per le nostre istituzioni scolastiche e soprattutto per gli alunni che ne usufruiscono”.

“Ma abbiamo fatto una scelta chiare e politica, ancor prima che amministrativa e contabile – ha concluso il Sindaco facente funzioni – mettendo in campo il massimo sforzo per garantire strumenti adeguati affinché l’inestimabile valore dell’inclusione e del diritto allo studio dei nostri ragazzi, non vengano messi in discussione. E lo dimostra il provvedimento urgente che abbiamo assunto, anticipando somme del bilancio, per cercare di rispondere alle esigenze più immediate delle famiglie dei ragazzi e delle ragazze che aspettano risposte immediate”.