Reggio Calabria, dalla Città Metropolitana oltre 500 mila euro per l’assistenza di alunni con disabilità

Anticipazione di cassa per l’anno scolastico 2025/2026: il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace interviene in attesa dei fondi della Calabria. “Scelta politica prima ancora che amministrativa, per tutelare il diritto allo studio degli studenti con disabilità”

alunni con disabilità
La Città Metropolitana di Reggio Calabria comunica che sono 550.000 euro, le somme messe a disposizione, attraverso un’anticipazione di cassa, per rafforzare l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali negli Istituti d’Istruzione superiore, per quanto concerne l’anno scolastico 2025/2026.

Un provvedimento urgente, la cui approvazione è stata deliberata dal Sindaco Metropolitano facente funzioni che ha dichiarato – “Atteso che, il Governo ha firmato il decreto per destinare le risorse previste per la spesa degli assistenti educativi, solo a fine dicembre, abbiamo ritenuto fondamentale intervenire per cercare di evitare le possibili conseguenze che si potrebbero riversare sugli allievi e sulle loro famiglie per la mancanza attivazione di un servizio che riteniamo indispensabile”.

“Risorse ministeriali, secondo quanto abbiamo appreso – ha precisato Versace – che dovrebbero transitare, prima dalle casse della Regione Calabria, per poi arrivare in quelle della Città Metropolitana, con tempistiche dilatate e che nella migliore delle ipotesi, riguarderebbero il mese di aprile. Pertanto, dobbiamo fare i conti, ancora una volta, con la fiacca amministrativa di Istituzioni che lasciano sulle spalle di un ente intermedio qual è la Città Metropolitana, il totale dei pagamenti per un comparto di professionisti, il cui lavoro è imprescindibile per le nostre istituzioni scolastiche e soprattutto per gli alunni che ne usufruiscono”.

“Ma abbiamo fatto una scelta chiare e politica, ancor prima che amministrativa e contabile – ha concluso il Sindaco facente funzioni – mettendo in campo il massimo sforzo per garantire strumenti adeguati affinché l’inestimabile valore dell’inclusione e del diritto allo studio dei nostri ragazzi, non vengano messi in discussione. E lo dimostra il provvedimento urgente che abbiamo assunto, anticipando somme del bilancio, per cercare di rispondere alle esigenze più immediate delle famiglie dei ragazzi e delle ragazze che aspettano risposte immediate”.

