Reggio Calabria, Cuzzocrea si dimette e denuncia: “mancanza di coesione nella maggioranza. Sto pensando di non candidarmi”

Nuovo anno, vecchia storia. Per la maggioranza, il 2026, si apre con una nuova grana: il presidente della commissione bilancio del comune di Reggio Calabria, il consigliere comunale Pino Cuzzocrea, ha deciso di dimettersi. Ai microfoni di StrettoWeb, il delegato alla pubblica illuminazione, ha detto: “mi dimetto a causa di ragioni personali e da dinamiche che hanno reso difficile svolgere il ruolo con la dovuta serenità e rispetto istituzionale, pur ringraziando chi ha lavorato con impegno e correttezza in questi anni”. Successivamente ha lamentato “mancanza di coesione e ascolto all’interno della maggioranza. Sto pensando di non candidarmi alle prossime elezioni comunali”. Su un eventuale passaggio nel centrodestra, Cuzzocrea ha glissato: “ora non ci penso”.

Gli interventi

Massimiliano Merenda ha espresso il suo dispiacere per le dimissioni Cuzzocrea, riconoscendo “il lavoro ineccepibile svolto nel rispetto delle regole e concordando con le esternazioni sui delicati equilibri e la mancata prevalenza del buon senso, ringraziando infine a nome del suo gruppo per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati”. Anche i consiglieri comunali Deborah Novarro, Giuseppe Giordano, Giovanni Latella, Maria Ranieri, Antonino Castorina, Nino Zimbalatti e Angela Marcianò ha espresso “gratitutide per il lavoro svolto dal Cuzzocrea”. Il presidente uscente ha ringraziato tutti per le “parole toccanti” ed ha annunciato di lasciare il testimone al vicepresidente Filippo Quartuccio, che “farà da traghettatore per un periodo da definire”.