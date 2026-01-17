Reggio Calabria, controlli a tappeto della Municipale: arresti, sequestri e pioggia di multe per vari reati | DETTAGLI

Negli ultimi tre giorni gli operatori della Polizia Locale di Reggio Calabria sono stati impegnati su molteplici fronti. A seguito di mirate attività di servizio infatti, sono state individuate e denunciate 12 persone per vari reati tra i quali, frode in commercio, furto aggravato, occupazione abusiva di immobile, e appropriazione indebita. Nel dettaglio 6 sono state le persone denunciate per furto aggravato di energia elettrica ed acqua di cui due tratti in arresto, 5 sono stati deferiti per occupazione abusiva di immobile pubblico, una per appropriazione indebita ed una per frode in commercio.

Sono state altresì comminate sanzioni a tre venditori ambulanti per un totale di circa 30.000,00 euro per carenze igienico sanitarie dei prodotti che erano esposti per la vendita a diretto contatto con suolo ove è stata rilevata sporcizia ed escrementi di uccelli. Sono stati altresì sequestrati circa 50 vasi di conserve artigianali prive di qualsiasi etichettatura e mezzo quintale di patate e altri ortaggi.

I soggetti deferiti per i vari reati devono ritenersi innocenti fino a sentenza passata in giudicato. Il dispositivo operativo si è giovato anche di verificatori di E-distribuzione, Sorical, funzionari Aterp, e di personale ispettivo del Servizio Igiene degli Alimenti dell’ASP. Le persone deferite e sanzionate sono state segnalate ai competenti uffici amministrativi per le sanzioni ed i provvedimenti amministrativi di specifica competenza.

Le attività si inquadrano nel più generale piano di rafforzamento dei controlli della Polizia Locale, che già nello scorso anno ha prodotto un aumento esponenziale dell’attività operativa. A tal proposito, lunedì 19, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale, il Corpo parteciperà alla città il report dell’anno 2025 tramite un conferenza stampa che si terrà alle 16,00 presso la caserma Macheda-Marino alla presenza del Sindaco e dell’Assessore Palmenta.