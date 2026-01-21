Reggio Calabria, consegnati i premi del Bando per l’Innovazione: progetti e aziende vincitrici | NOMI

Si è svolta questa mattina, presso la sede della Camera di Commercio di Reggio Calabria, la cerimonia di premiazione del “Bando Premi per l’innovazione 2025”, promosso dall’ente camerale assieme alla propria Azienda speciale In.Form.A. ed in sinergia con l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. L’iniziativa ha celebrato le eccellenze imprenditoriali del territorio che hanno saputo integrare nei propri modelli di business soluzioni tecnologiche avanzate e strategie di sostenibilità.

Il progetto vincitore del primo premio

L’edizione di quest’anno ha visto l’assegnazione di un primo premio da 10.000 euro per il progetto più innovativo all’impresa BIG BUILDING INNOVATIVE GOVERNANCE S.R.L. SPIN OFF ACCADEMICO (in sigla B.I.G. S.R.L.) per l’iniziativa WATERMIST 4.0_ Innovazione di processo tra progetto e cantiere. Si tratta di un progetto che utilizza la digitalizzazione e l’automazione per la realizzazione e l’installazione di sistemi antincendio per il settore navale. Questa soluzione innovativa, integrata basata su tecnologie digitali abilitanti, consente l’ottimizzazione del processo produttivo, grazie ad una riduzione dei tempi di installazione, l’abbattimento degli errori e la minimizzazione degli sprechi di materiali; garantendo così un processo produttivo più rapido, preciso e sostenibile. Il processo, già pienamente operativo, scalabile e replicabile anche rispetto ad altri segmenti di mercato, è pronto per l’applicazione industriale.

I premiati di “Reggio Incontra”

Le Menzioni Speciali “Reggio Incontra”, consistenti in voucher da 5.000 euro ciascuno, finanziati grazie al progetto RC 1.1.3.1.a (PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027) sono state assegnate alle imprese “Le terre di Zoé Società Agricola Semplice; Calabria & Calabria di Sirianni Agostino; Soseteg. I voucher sono spendibili per la fruizione di servizi di formazione specialistica e capacity building a Milano presso ALTIS – Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con la partecipazione di partner aziendali.

Le dichiarazioni

Il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, ha espresso grande soddisfazione per l’adesione delle imprese: “oggi premiamo non solo delle idee, ma il coraggio di chi investe nel territorio metropolitano nonostante le sfide globali. Questi riconoscimenti dimostrano che Reggio Calabria ha un tessuto economico vivo, capace di coniugare competitività e rispetto per l’ambiente. La Camera di Commercio continuerà a essere al fianco di chi punta sulla qualità e sulla trasformazione digitale”.

Per Fabio Mammoliti, Presidente dell’Azienda speciale In.Form.A., il successo del bando è il risultato di un lavoro di supporto costante alle imprese: “attraverso l’Azienda Speciale In.Form.A. ci impegniamo quotidianamente per fornire alle imprese gli strumenti necessari per crescere. I voucher consegnati oggi non sono solo un sostegno economico, ma un investimento concreto in competenze e tecnologia. L’innovazione non è un traguardo, ma un percorso che intendiamo facilitare con servizi formativi e informativi sempre più mirati”.

L’Assessore comunale Carmelo Romeo, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale: “il sostegno del progetto PN Metro Plus testimonia la nostra volontà di favorire lo sviluppo economico attraverso una collaborazione stretta con gli enti del territorio. Come Amministrazione, siamo orgogliosi di premiare realtà che portano il nome di Reggio Calabria verso nuovi standard di eccellenza. L’innovazione è il motore sociale ed economico che garantisce crescita e occupazione di qualità per i nostri giovani”.

L’evento si è concluso con la testimonianza dei vincitori, le cui storie rappresentano il volto un territorio che guarda alla digitalizzazione e alla transizione ecologica non come obblighi, ma come opportunità di sviluppo.