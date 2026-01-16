Reggio Calabria, chiusura straordinaria degli Uffici di Stato Civile

Il Comune di Reggio Calabria informa i cittadini che “gli Uffici di Stato Civile, siti in via N. Calipari n. 2/n, resteranno temporaneamente chiusi al pubblico nella giornata del 21 gennaio 2026 al fine di garantire il subentro nell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC). Si precisa che, la predetta chiusura straordinaria si rende necessaria per permettere il passaggio e l’allineamento dei dati alla nuova piattaforma informatica“.

“Durante tale orario, resteranno regolarmente attivi esclusivamente i servizi di:

Anagrafe

Elettorale

I restanti servizi, inclusi quelli inerenti allo Stato Civile, saranno sospesi е riprenderanno regolarmente il giorno successivo secondo il normale orario di apertura. Durante il periodo di sospensione, non sarà possibile ricevere pratiche o rilasciare documentazione relative allo stato civile, mentre per le urgenze strettamente connesse ai servizi di Anagrafe ed Elettorale sarà garantita l’assistenza necessaria. L’Amministrazione Comunale si scusa per eventuali disagi e invita gli utenti a pianificare, se possibile, le proprie richieste o pratiche al di fuori dell’orario di chiusura indicato”.