Reggio Calabria, centro storico nel degrado: “voragini, perdite d’acqua e rifiuti, situazione insostenibile”

Un lettore di StrettoWeb ci segnala una situazione di degrado in cui versano diverse strade del centro storico di Reggio Calabria. Il lettore e cittadino di Reggio Calabria, segnala come la situazione nella zona è diventata ormai insostenibile con voragine, consistenti perdite idriche e altri problemi. Di seguito pubblichiamo lo sfogo del lettore indignato: “Spettabile Redazione, con la presente si segnala lo stato di degrado in cui versano le Vie Villini Svizzeri, Villini Svizzeri Diramazione Gulli e Cappuccinelli (Reggio Calabria). La situazione della zona, ormai da svariati anni, è diventata insostenibile ed inaccettabile, a causa della presenza di:

svariate buche nel manto stradale, che rendono difficoltoso e pericolo il transito degli autoveicoli e ciclomotori, con conseguente rischio di danni ai veicoli e possibili incidenti;

diverse perdite idriche, in virtù delle quali i residenti vedono notevolmente ridotto – e purtroppo a volte anche totalmente impossibilitato – l’utilizzo dell’acqua corrente (la quale, invece, attraversa da mesi le strade del quartiere);

erbacce e alberi totalmente privi di ogni tipologia di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, che rendono difficoltoso il transito nei marciapiedi (tra l’altro, dissestati ed impossibili da percorrere per disabili e carrozzine);

raccolta differenziata effettuata in maniera sporadica, generando innumerevoli micro-discariche sparse per la zona, per svariate settimane;

interventi di ripristino del manto stradale avviati da numerosi mesi e mai conclusi, lasciando recinzioni e materiali sciolti in corrispondenza della zona di intervento”.

“Il tutto senza dimenticare anche problematiche “minori”, quali la mancata apposizione delle targhe toponomastiche, le quali sono state poste in opera solo fino all’Ex Scuola Pascoli, “dimenticando” le Vie Villini Svizzeri, Villini Svizzeri Diramazione Gulli e Cappuccinelli, e rendendo quindi difficoltose le consegne di postini e corrieri”.

“Si allega documentazione fotografica di alcune delle problematiche sopra esposte. Nonostante innumerevoli segnalazioni effettuate dai residenti, l’Amministrazione Comunale sta sistematicamente ed inspiegabilmente ignorando le richieste di intervento dei cittadini, che nonostante paghino regolarmente tutte le innumerevoli tasse richieste dalla nostra Amministrazione, si trovano costretti a non poter usufruire dei servizi minimi ed essenziali di un paese civile e modernizzato, quale purtroppo non è Reggio Calabria da almeno una decina di anni”.

“Forse i nostri politici dovrebbero pensare un po’ meno ad inaugurazioni, promesse, foto e tagli di nastri, concentrandosi invece sulla risoluzione delle problematiche reali e concrete della Città. Basti pensare che le sopracitate buche nel manto stradale sono segnalate da Aprile 2025 (quindi ben oltre 9 mesi) e le perdite di acqua da Novembre 2025 (quindi ben oltre 2 mesi), ma l’Amministrazione (dal Sindaco agli Assessori, dai Responsabili di Settore agli Uffici della Segreteria), continuano a far finta di nulla, ignorando solleciti PEC, mail e telefonici ed addebitando la responsabilità alla precedente Amministrazione (dimenticando forse che la precedente Amministrazione coincide proprio con quella attuale)”.