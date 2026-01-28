Reggio Calabria, catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco: approvato l’aggiornamento dell’elenco sulle aree interessate da incendi

Con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, in data 26 gennaio, si è riunita la Giunta comunale di Reggio Calabria presso Palazzo San Giorgio per l’esame e l’approvazione dell’aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco: ai sensi dell’articolo 10 della legge 353/2000. Con deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2026, dunque, è stato approvato l’aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco con riferimento alle annualità dal 2019 al 2024, in attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia di incendi boschivi e tutela del patrimonio ambientale. Il provvedimento è stato istruito dal Settore Urbanistica, nell’ambito delle competenze del Servizio Programmazione e Gestione territoriale; la responsabilità dirigenziale è affidata all’ing. Ida Albanese, mentre il procedimento è seguito dal funzionario responsabile dott. Alberto Di Mare.

L’aggiornamento recepisce l’elenco definitivo delle aree interessate da incendi boschivi, redatto sulla base dei dati del Sistema Informativo della Montagna e dei rilievi satellitari del sistema europeo Copernicus – EFFIS, ed è finalizzato alla revisione annuale del catasto comunale: strumento necessario per l’applicazione dei vincoli previsti dall’articolo 10 della legge 353/2000 nonché per le attività di pianificazione, certificazione e coordinamento tra i diversi settori dell’Ente e le altre amministrazioni competenti. Dall’istruttoria tecnica emerge che nell’annualità 2018 non sono stati rilevati incendi nel territorio comunale; i soprassuoli interessati da eventi verificatisi in data anteriore al periodo di vigenza dei vincoli sono riportati esclusivamente a fini di informazione storica.

L’elenco approvato riguarda, pertanto, le annualità dal 2019 al 2024 e integra i dati già censiti per gli anni precedenti. La documentazione relativa all’aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco è pubblicata all’Albo pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio” del sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria.