Reggio Calabria, buona notizie a Scido: riaperta la scuola dell’infanzia dopo i lavori di riqualificazione

È stata inaugurata giorno 7 gennaio la scuola dell’Infanzia di Scido, restituita alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione che ha riguardato lavori di adeguamento sismico, di efficientamento energetico, sostituzione degli infissi, tinteggiatura e posa dei nuovi pavimenti, garantendo maggiori livelli di sicurezza per alunni e personale. Contestualmente, l’intervento ha consentito il rinnovamento degli ambienti interni, infatti, sono stati acquistati nuovi arredi rispondenti alle esigenze educative della prima infanzia offrendo ai piccoli un ambiente moderno, sicuro e stimolante.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno presenziato le autorità locali, il personale scolastico, il diacono Paquale Puntillo che ha benedetto i locali, l’assessore comunale Francesca Ioculano, il Presidnte della Pro Loco Gianni Scibilia e numerosi cittadini. Presente il Sindaco Giuseppe Zampogna che ha sottolineato l’importanza dell’investimento sull’edilizia scolastica, sottolineando come la sicurezza degli edifici e la qualità degli spazi educativi rappresentino una priorità per l’amministrazione comunale. Il Sindaco ha ringraziato la Dirigente Scolastica Domenica Mallamaci e tutto il personale scolastico per la collaborazione dimostrata, i genitori per la comprensione durante il periodo dei lavori e l’ufficio tecnico comunale nella persona dell’Arch. Francesca Muscherà per la professionalità, competenza e dedizione con cui ha seguito ogni fase del progetto.

“Questa riapertura – ha precitato Zampogna – rappresenta un passo importante all’interno di un impegno costante della Amministrazione Comunale per garantire spazi educativi di qualità ed un momento significativo per la Comunità di Scido, restituendo ai più piccoli un luogo sicuro e accogliente in cui crescere e socializzare con spazi rinnovati, servizi migliori: un impegno concreto per la crescita e il benessere dei nostri bambini. Tutti gli interventi sono stati realizzati grazie a finanziamenti ottenuti tramite bandi pubblici, senza alcun costo a carico dell’ente”.