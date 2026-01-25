Reggio Calabria, boom di turisti al Museo del Bergamotto. Caminiti: “mai vista una cosa del genere. Un plauso alla Regione” | INTERVISTA

E’ boom di presenze, boom di turisti, al Museo del Bergamotto, realtà identitaria di Reggio Calabria. Un numero mai visto, anche e soprattutto per via della presenza di Ryanair, mossa azzeccata della Regione. E’ proprio questo che il Presidente del Museo, Vittorio Caminiti, esalta ai microfoni di Graziano Tomarchio. “Quando la politica funziona e lavora per il territorio i risultati si vedono e nessuno li può sicuramente negare. Ryanair ha creato un mondo completamente diverso, inaspettato per tutta la città di Reggio, abbiamo dovuto dotare il museo di diverse audioguide per poter far sì che i turisti trovassero la giusta risposta alle loro richieste, di conoscere questo nostro museo, il nostro Bergamotto”

“La politica regionale ha azzeccato? Sì, ha azzeccato, sì. Io ho fatto per 50 anni l’albergatore, l’imprenditore del mondo del turismo, ho insegnato per 43 anni tecnica del turismo e tecnica alberghiera e una cosa del genere – che avevo auspicato per anni – non avrei immaginato mai qualcuno la potesse veramente effettuare. Devo fare un plauso a questa amministrazione regionale. I risultati si vedono. E il bello è che questi personaggi che vengono da tutto il mondo, e i tanti turisti che vengono per il Museo del Bergamotto, non sono qui – come è avvenuto sempre – per il turismo mordi e fuggi. Vengono, guardano il museo, vogliono conoscere i nostri territori, i nostri giardini, i nostri agrumeti, i nostri bergamotteti, vogliono sapere della storia del Bergamotto, poi vanno anche al Museo Nazionale e poi vanno via” ha aggiunto. Di seguito l’intervista completa.