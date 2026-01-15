Reggio Calabria, assegnate 81 nuove unità della Polizia di Stato. Fdi: “intervento di grande rilievo”

“Il Coordinamento provinciale di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia esprime vivo apprezzamento per l’assegnazione di 81 nuove unità della Polizia di Stato alla provincia di Reggio Calabria, il contingente più consistente previsto a livello regionale, nell’ambito del più ampio piano di rafforzamento degli organici destinato alla Calabria”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Dott. Bruno Squillaci. “Si tratta di un intervento di grande rilievo, che riconosce la specificità e la complessità del nostro territorio e risponde a un’esigenza concreta di maggiore presidio, prevenzione e sicurezza. Il potenziamento delle Questure, della Squadra Mobile, dei commissariati e dei reparti specialistici rappresenta un segnale tangibile di attenzione istituzionale verso una provincia che da troppo tempo chiede risposte strutturali e non interventi episodici”, rimarca la nota.

“Ringraziamo Wanda Ferro”

“A nome del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Sottosegretario all’Interno On. Wanda Ferro per l’impegno costante e il lavoro portato avanti con determinazione sul fronte della sicurezza, così come ai parlamentari calabresi di Fratelli d’Italia, che hanno seguito con attenzione e responsabilità questo percorso, mantenendo un confronto continuo e costruttivo con il territorio e con le rappresentanze del comparto sicurezza”, puntualizza la nota

“L’assegnazione del contingente numericamente più rilevante proprio alla provincia di Reggio Calabria conferma una linea politica chiara: investire nel controllo del territorio, sostenere concretamente le donne e gli uomini in divisa e garantire ai cittadini condizioni di maggiore tutela e legalità, soprattutto nelle aree più esposte ai fenomeni criminali. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare, a ogni livello istituzionale, affinché la sicurezza resti una priorità reale e costante, nella consapevolezza che senza legalità non può esserci sviluppo né futuro per la nostra comunità”, conclude la nota.