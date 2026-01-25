Reggio Calabria, arriva la pioggia e ricominciano gli incidenti stradali: due feriti sul raccordo | DETTAGLI

Un incidente stradale si è verificato poco fa sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, in corrispondenza dello svincolo di Via Lia, in direzione nord. Il sinistro è stato autonomo e probabilmente è stato causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta colpendo da ore la città di Reggio Calabria. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, ma non si conoscono le condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di trasferirli in ospedale per ulteriori accertamenti.

La dinamica dell’incidente è stata affidata agli agenti della Polizia Stradale di Reggio Nord, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire quanto accaduto. Durante le operazioni si sono registrati rallentamenti al traffico, con disagi per gli automobilisti in transito nella zona.