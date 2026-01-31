Reggio Calabria, appello dal quartiere Ravagnese: “ricostruire subito la scuola Pythagoras”

Comitato di QuartiereÈ notizia di oggi che l’Amministrazione comunale di Comune di Reggio Calabria è impegnata in una serie di incontri finalizzati alla pianificazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028. Come Comitato di Quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello, per voce del suo presidente ing. Raffaele Ferraro, riteniamo non più procrastinabile l’inserimento urgente e prioritario della ricostruzione della scuola media Pythagoras di Ravagnese tra le opere da programmare”. Lo afferma in una nota il Comitato di Quartiere di Ravagnese – S. Elia – Saracinello.

“La Scuola Media Pythagoras ha storicamente rappresentato un presidio educativo fondamentale per un quartiere tra i più popolosi della città, con circa 18.000 abitanti, registrando per anni un elevatissimo numero di iscritti e distinguendosi come eccellenza riconosciuta nel panorama scolastico cittadino”.

“La chiusura del plesso, avvenuta nell’ottobre 2023 per gravi problematiche statiche e sismiche, emerse nell’ambito del progetto “Scuole belle e sicure”, ha prodotto conseguenze pesantissime e tuttora irrisolte. Da oltre un anno, centinaia di studenti e famiglie sono costretti a una quotidianità profondamente disagiata: inizialmente dispersi in diversi plessi cittadini, oggi accolti presso la scuola di Gallina, nell’ambito dell’Istituto Comprensivo Nosside-Pythagoras-Moscato, ma lontani dal loro territorio naturale di appartenenza”.

“Questo comporta:

alzate all’alba per gli studenti;

rientri a casa nel tardo pomeriggio;

tempi di percorrenza insostenibili per ragazzi in età scolare;

un costo economico rilevante per il Comune, che deve garantire quotidianamente il servizio di trasporto con più pullman dedicati”.

“Una situazione che incide negativamente sulla qualità della vita delle famiglie, sull’organizzazione scolastica, sul tessuto commerciale del quartiere e, soprattutto, sul diritto allo studio dei nostri figli. È inaccettabile che, a fronte di una pianificazione triennale delle opere pubbliche, una scuola chiusa per motivi di sicurezza strutturale e sismica venga relegata ai margini o rinviata sine die”.

“La scuola Pythagoras non può e non deve essere dimenticata.

Ricostruirla significa restituire dignità a un intero quartiere, garantire equità territoriale, investire concretamente nel futuro della città.

Il Comitato di Quartiere chiede pertanto con forza che:

la ricostruzione della scuola media Pythagoras di Ravagnese venga formalmente inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028;

venga indicato un cronoprogramma chiaro e verificabile;

si apra un confronto trasparente con il territorio e le famiglie coinvolte.

Non attendere oltre è un dovere morale, istituzionale e politico.

Sulla scuola, sulla sicurezza e sul futuro dei nostri ragazzi non sono più accettabili silenzi né rinvii”.