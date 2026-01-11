Reggio Calabria, anziano ferito a colpi di pistola ad Africo: è grave

Un anziano pensionato del quale non sono state fornite le generalità è stato ferito oggi pomeriggio ad Africo, nella Locride, a colpi di pistola. Il tentato omicidio si è verificato in una zona del centro della cittadina reggina mentre la vittima si trovava a poca distanza dalla propria automobile.

A sparare i colpi di pistola di medio calabro, non meno di quattro, è stata una persona che si trovava a poca distanza dalla vittima e che dopo aver ferito seriamente l’anziano pensionato si sarebbe immediatamente allontanata dalla zona. Dopo il ferimento la vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Locri dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico e in seguito ricoverata nel reparto di Chirurgia.

Le sue condizioni sono state considerate serie. Sul luogo del ferimento si sono recati i carabinieri della Compagnia di Bianco che hanno subito avviato le indagini. Sulla vicenda vige, però, il massimo riserbo da parte degli inquirenti.