Reggio Calabria, Angelo Branduardi in concerto con “Il Cantico Tour”

In occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature Angelo Branduardi porterà il suo “Il Cantico Tour” a Reggio Calabria – Teatro Cilea, il 16 gennaio alle ore 21.00. Un evento straordinario che porterà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi, simbolo di luce, povertà, letizia e poesia. La prestigiosa cornice del Teatro Cilea, conferirà al concerto un’atmosfera ancora più magica.

I biglietti sono disponibili su Ticketone

”Il cantico” si ispira alla figura solare e vitale del “Poverello di Assisi”, come racconta lo stesso Branduardi: «La vita di San Francesco d’Assisi è quella di un uomo che diventa Santo… un uomo (e quindi un Santo) che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ‘mai disgiunta dalla letizia’… Francesco è oggi più che mai Santo, ma è anche grande poeta; amava cantare e lo faceva spesso, anche da solo… io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle”.

“Il Cantico” sarà un’occasione per rivivere la profondità degli scritti francescani e lasciarsi ispirare dai temi contemporanei che San Francesco, già nel suo tempo, sapeva incarnare con straordinaria modernità: povertà, ecologia, amore per la vita e accoglienza. Per l’occasione Branduardi tornerà a calcare i palchi con la band al completo, infatti insieme al Maestro saliranno sul palco grandi musicisti: Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso, Davide Ragazzoni alla batteria. Un appuntamento imperdibile che unisce la musica al messaggio di speranza e amore universale di San Francesco. Tutti gli aggiornamenti sul sito ufficiale https://www.angelobranduardi.it/ Una produzione JM Production e Lungomare Srl.