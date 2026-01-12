Reggio Calabria, Angelo Branduardi in concerto al Teatro Cilea | INFO

Dopo gli straordinari successi di dicembre che hanno aperto il cartellone “L’eleganza dell’Arte”, inaugurato da concerti di grande rilievo, la rassegna prosegue con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Angelo Branduardi in concerto, giovedì 16 gennaio alle ore 21.00, sul palco del Teatro Cilea. Organizzato da Publidema Eventi Musicali, l’evento porta a Reggio Calabria uno dei più grandi protagonisti della musica d’autore italiana, artista capace di attraversare epoche e linguaggi, fondendo tradizione, poesia e sperimentazione sonora in uno stile unico e riconoscibile.

Angelo Branduardi accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale senza tempo, tra i brani che hanno segnato oltre cinquant’anni di carriera e nuove suggestioni sonore ispirate al Cantico scritto da San Francesco 800 anni fa. Le sue composizioni, ispirate alla musica antica, al folklore e alla letteratura europea, continuano a emozionare e coinvolgere generazioni diverse.

Il concerto al Cilea conferma il prestigio della rassegna “L’eleganza dell’Arte”, che dopo un avvio di grande successo si distingue per una programmazione attenta alla qualità artistica e alla valorizzazione dei grandi interpreti della scena musicale italiana. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’autore e per chi desidera vivere una serata all’insegna dell’arte e dell’emozione dal vivo.