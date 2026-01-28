Reggio Calabria, ancora una brutale rapina ai cacciatori: episodio drammatico in campagna, cresce l’allarme | DETTAGLI

Un ennesimo grave episodio di cronaca scuote l’intera provincia di Reggio Calabria, con analoghe modalità rispetto ai precedenti: nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, nelle campagne della frazione di San Martino nel comune di Taurianova, un gruppo di cacciatori è stato vittima dell’ennesima violenta rapina. I malviventi, approfittando della situazione, hanno sottratto un fucile da caccia e seminato il panico nel gruppo di cacciatori, aggiungendo un altro drammatico episodio a quelli dei mesi scorsi.

L’aggressione odierna ha accresciuto l’allarme nella comunità locale: nonostante le forze dell’ordine siano subito scattate al lavoro per indagare sull’accaduto, il ripetersi ormai quasi quotidiano di questi fenomeni tiene tutta la comunità in apprensione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sull’identità dei rapinatori o sulla dinamica esatta del furto, ma le indagini sono in corso.