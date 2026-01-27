Reggio Calabria, ancora disservizi telefonici in alcune frazioni collinari: “è inaccettabile, problemi soprattutto per gli anziani”

I cittadini delle frazioni di Sambatello, San Giovanni e Diminniti, a Reggio Calabria, sono ormai stanchi e frustrati di dover affrontare costantemente disservizi legati ai servizi telefonici e Internet forniti da Telecom Italia. Non passa mese senza che si verifichino guasti al servizio telefonico fisso o alla connessione Internet, talvolta anche contemporaneamente, creando disagi enormi per tutta la comunità. “Oggi siamo al terzo giorno consecutivo di interruzione del servizio telefonico, con decine di utenze prive della possibilità di fare o ricevere chiamate. Questo sta causando seri problemi, soprattutto per gli anziani, che utilizzano il telefono fisso come unico mezzo di comunicazione con i propri cari, spesso residenti lontano, anche fuori regione” hanno denunciato i cittadini.

“Oltre al danno, si aggiunge anche la beffa: a molti utenti che hanno segnalato il guasto, è stato risposto che il problema dipende dall’ubicazione e quindi non è responsabilità della compagnia. In altri casi, alcune segnalazioni sono state chiuse bruscamente, senza nemmeno una soluzione o un supporto adeguato. La mancanza di attenzione e la disinteressata gestione del problema da parte di Telecom Italia sono inaccettabili“.

“Va inoltre sottolineato che, mentre a Gallico è presente la fibra ottica da oltre un decennio, le frazioni di Sambatello e Diminniti sono ancora vincolate al vecchio e obsoleto sistema ADSL, che oggi risulta quasi inutilizzabile. Nonostante siano stati effettuati diversi lavori preparatori per l’installazione della fibra ottica, non si è ancora arrivati a una definizione concreta, lasciando i residenti in una situazione di grave arretratezza tecnologica. Inoltre, continuano a pagare tariffe spropositate per un servizio inadeguato” si legge ancora.

Il Comitato pro Sambatello e i residenti delle frazioni “chiedono con urgenza una presa di posizione seria e definitiva da parte di Telecom Italia, affinché vengano risolti i guasti e venga garantito un servizio adeguato. Allo stesso tempo, sollecitano un intervento concreto da parte dell’amministrazione comunale, affinché venga affrontata questa problematica che sta causando uno spopolamento crescente delle frazioni. I disservizi continuano a compromettere la qualità della vita degli abitanti e a minare il legame con il resto della regione. È ora di una risposta chiara e tempestiva, per evitare che la situazione peggiori ulteriormente”.