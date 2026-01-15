Reggio Calabria, allarme sul lungomare: cittadini segnalano uno scolo anomalo sulla spiaggia | FOTO

Un nuovo allarme arriva direttamente dai cittadini di Reggio Calabria che, nelle ultime ore, hanno segnalato alla redazione di StrettoWeb, la presenza di uno scolo anomalo sul Lungomare Falcomatà, nel tratto compreso tra l’Arena dello Stretto e la Rotonda. Secondo quanto riferito da alcuni frequentatori della zona, il timore era che potesse trattarsi di una fuoriuscita fognaria, con conseguenze potenzialmente serie sul piano dell’igiene e della sicurezza ambientale.

Il sopralluogo: nessun odore di fogna, possibile perdita di acque bianche

A seguito delle segnalazioni, ci siamo recati sul posto per verificare la situazione. Durante il sopralluogo è stato possibile constatare la presenza del flusso d’acqua, ma senza riscontrare il tipico odore riconducibile a liquami fognari. Proprio l’assenza di cattivi odori e altri indicatori evidenti farebbe pensare che possa trattarsi di una perdita riconducibile alle cosiddette “acque bianche”.

Necessarie ulteriori verifiche da parte degli enti competenti

Nonostante gli elementi emersi sul posto possano ridimensionare l’allarme iniziale, resta fondamentale procedere con accertamenti tecnici ufficiali, da parte degli uffici competenti, per chiarire con esattezza la natura dello scolo e individuare l’eventuale origine della perdita. Una verifica puntuale consentirebbe non solo di fugare ogni dubbio, ma anche di intervenire tempestivamente qualora venissero riscontrate criticità strutturali, guasti o anomalie della rete.