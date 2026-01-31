Reggio Calabria, al via il Corso Allievi Cronometristi 2026: come iscriversi

Al via il corso per Allievi Cronometristi 2026 organizzato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Reggina Cronometristi

Cronometrista

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Reggina Cronometristi, affiliata alla “Federazione Italiana Cronometristi” organizza un corso di formazione per Allievi Cronometristi. Diventare Cronometrista è un’avventura entusiasmante e ricca di sfide interessanti. Un ruolo al centro di oltre 30 discipline sportive, tra cui: Sport motoristici, ciclismo, nuoto, atletica leggera, canoa, sci, motociclismo, pattinaggio, pugilato, ecc.

Per entrare nel mondo del cronometraggio, è necessario iscriversi ai corsi ufficiali di Allievo Cronometrista organizzati dalla FICr presso le Associazioni affiliate, distribuite su tutto il territorio nazionale. Nel nostro caso a Reggio Calabria. Ai corsi di Allievo Cronometrista possono partecipare uomini e donne in età compresa tra 18 e 67 anni. Il corso è gratuito e si terra presso la sede dell’Associazione Reggina Cronometristi sita in Reggio Calabria. Superato il corso si diventerà ALLIEVO/A CRONOMETRISTA e si riceverà la tessera
Federale che consentirà di essere designata/o ufficialmente, in affiancamento, nelle varie manifestazioni sportive.

Invia la tua domanda di iscrizione compilando il seguente “form” selezionando alla prima voce Reggio Calabria: https://www.ficr.it/diventa-cronometrista/ entro il 31 di Marzo 2026. Per ulteriori informazioni inviare una mail a: cronometristi.rc@gmail.com oppure invia un
messaggio WhatsApp al seguente numero 338.4870485 .

