Reggio Calabria, al via il Corso Allievi Cronometristi 2026: come iscriversi

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Reggina Cronometristi, affiliata alla “Federazione Italiana Cronometristi” organizza un corso di formazione per Allievi Cronometristi. Diventare Cronometrista è un’avventura entusiasmante e ricca di sfide interessanti. Un ruolo al centro di oltre 30 discipline sportive, tra cui: Sport motoristici, ciclismo, nuoto, atletica leggera, canoa, sci, motociclismo, pattinaggio, pugilato, ecc.

Per entrare nel mondo del cronometraggio, è necessario iscriversi ai corsi ufficiali di Allievo Cronometrista organizzati dalla FICr presso le Associazioni affiliate, distribuite su tutto il territorio nazionale. Nel nostro caso a Reggio Calabria. Ai corsi di Allievo Cronometrista possono partecipare uomini e donne in età compresa tra 18 e 67 anni. Il corso è gratuito e si terra presso la sede dell’Associazione Reggina Cronometristi sita in Reggio Calabria. Superato il corso si diventerà ALLIEVO/A CRONOMETRISTA e si riceverà la tessera

Federale che consentirà di essere designata/o ufficialmente, in affiancamento, nelle varie manifestazioni sportive.

Invia la tua domanda di iscrizione compilando il seguente “form” selezionando alla prima voce Reggio Calabria: https://www.ficr.it/diventa-cronometrista/ entro il 31 di Marzo 2026. Per ulteriori informazioni inviare una mail a: cronometristi.rc@gmail.com oppure invia un

messaggio WhatsApp al seguente numero 338.4870485 .