Reggio Calabria, al via i saldi invernali: 2 materassi sotto il ponte di Sant’Anna, spazzatura omaggio

Un cittadino indignato segnala alla redazione di StrettoWeb la situazione presente sotto il ponte di Sant’Anna. E quello che per alcuni è degrado, per altri può diventare, chissà… occasione?! Offerta speciale, modello saldi invernali, con ben due materassi in bella vista, più materiale di scarto e spazzatura in omaggio. No, non bisogna affrettarsi, i saldi non durano “fino a domenica“, come lo slogan di una nota marca.

Come spesso accade in questi casi, infatti, l’Amministrazione ha difficoltà a disincentivare l’abbandono dei rifiuti e non riesce a provvedere alla raccolta degli stessi. Chissà per quanto resteranno lì…