Reggio Calabria, al via alla rassegna “Lo strappo del cielo di carta”: data, luogo e calendario degli incontri

“Ora senta un po’ che bizzarria mi viene in mente! Se, al momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe?”. Luigi Pirandello, nel Fu Mattia Pascal, si risponde così: “Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo”. Da questa suggestione letteraria prenderà il via, sabato 24 gennaio ore 17.00, presso il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria, una rassegna di dieci incontri dal titolo, appunto: “Lo strappo del cielo di carta”, curata dal professor Gianfranco Cordì, filosofo della scienza.

Attraversando Platone, il film “The Truman show”, Micheal Foucault, Josè Saramago ed Elémire Zolla, questa importante manifestazione, che ci accompagnerà fino al mese di giugno, intende investigare il platonico “mito della caverna” e tutte le sue possibili vie d’uscita e ricadute. Dal mito alle canzoni degli 883, alla filosofia impolitica di Roberto Esposito, al “Genio maligno” di Renè Descartes, i dieci appuntamenti costituiranno un’occasione per ripensare il nostro rapporto con il sapere nell’epoca nella quale “il reale è diventato un reality”.

Il filo conduttore sarà, dunque: “Esiste una via d’uscita dalle nostre abitudini? Dal nostro stesso modo di stare al mondo? E se esiste: quale può essere?”. In definitiva: “si può, ancora, essere rivoluzionari?”. Un ciclo di incontri, dunque, vista la grande varietà e la ricchezza dei temi e delle risorse culturali, da non perdere.

Di seguito il calendario della rassegna:

Sabato 24 gennaio ore 17:00 – Il fu Mattia Pascal

Venerdì 6 febbraio ore 21:00 – Truman Burbank

Venerdì 27 febbraio ore 17:00 – Il Genio Maligno

Martedì 10 marzo ore 21:00 – Una piccola lezione su Platone

Venerdì 10 aprile ore 21:00 – Portare vasi a Samo

Martedì 28 aprile ore 21:00 – Sei un mito

Martedì 12 maggio ore 21:00 – Nascita della biopolitica

Martedì 26 maggio ore 21:00 – Cathecon

Martedì 9 giugno ore 21:00 – Il tempo sacro delle caverne

Venerdì 26 giugno ore 21:00 – Uscite dal mondo

Tutti gli incontri si terranno al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’ingresso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione.