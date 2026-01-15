Reggio Calabria, al Liceo “da Vinci” ritorna l’Open Day: tutte le info

Torna sabato pomeriggio il consueto appuntamento annuale con l’Open Day del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria. Dalle 15.00 alle 18.00, famiglie e studenti delle scuole secondarie di primo grado al termine degli studi, potranno conoscere l’offerta formativa della scuola. “Crediamo in una scuola che accoglie e valorizza ogni giovane- afferma il Dirigente Scolastico, Professoressa Antonella Borrello– ne promuoviamo il benessere, l’inclusione e puntiamo alla crescita personale e culturale di ognuno di loro. Il 24 pomeriggio- continua- sarà occasione per approfondire le opportunità del nostro istituto, tra corsi tradizionali, sperimentali e progettualità”.

I partecipanti avranno l’occasione di ascoltare dai docenti referenti le specificità degli indirizzi di studio, visitare i laboratori, guidati dagli studenti “Ciceroni” e iniziare a confrontarsi con la realtà delle scuole secondarie di secondo grado. Oltre ai laboratori, le biblioteche e le palestre, ci sarà modo anche di visitare lo spazio per l’inclusione e ricevere indicazioni per gli studenti che necessitano di attenzioni speciali. Il personale di segreteria, inoltre, sarà presente per fornire assistenza alle iscrizioni.

Novità per l’anno scolastico 2026/2027, è la riattivazione dell’osservatorio astronomico, con la possibilità di intraprendere lo studio di questa disciplina, nell’ambito di attività extracurriculari. “L’obiettivo- conclude la Dirigente Borrello– è quello di formare menti libere e critiche, coniugando il sapere scientifico e umanistico, giovani capaci di vivere il presente e diventare protagonista del futuro”.