Reggio Calabria, al Circolo “Rocco Polimeni” la cerimonia di Premiazione del Premio di Poesia “Ettore Pensabene”

Settimana frenetica dal punto di vista organizzativo per la cerimonia di Premiazione della XV edizione del Premio di Poesia “Ettore Pensabene”. Già pianificata da tempo l’organizzazione della serata di domenica 1 febbraio alle ore 17,00 nella Sala Benedetta del prestigioso Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio che ha una storia lunga di novantasette anni, l’icona della città e della Calabria intera e che merita tutte le attenzioni e la salvaguardia per la sua storia. Dopo le determinazioni della Commissione del Premio, l’organizzazione dell’associazione Incontriamoci Sempre non si è fermata un’istante , si lavora intensamente dai premi , all’accoglienza ed alla scaletta che scandirà domenica prossima tutta la cerimonia di premiazione.

Premi

I premi di questa edizione sono di altissimo livello, dalla creazione del frontale della Rotaia dell’officina Metalmeccanica Falcone, aile Ceramiche dell’artista Seminarese Vincenzo Ferraro, al grande lavoro grafico della Cartoleria Paper Store – ai partners che ci affiancheranno per la riuscita dell’evento: al Bartender Carmelo Martino con i suoi magici drink al Bergamotto di Reggio Calabria,con materie prime , grazie all’ Avv. Ezio Pizzi del consorzio del Bergamotto, ai Pasticceri Reggini dell’Apar che doneranno le loro dolcezze.

Presenze importanti per la serata, dal direttivo e dal presidente del Circolo, al mitico presidente Igino Postorino, al Direttore della scuola di musica G Verdi, Sergio Romeo. La partnership del Maestro Michele Affidato che impreziosirà il Premio, al Cav Pippo Callipo ed all’artista Adele Canale che collabora da anni con le sue Creazioni. La serata sarà condotta dal noto presentatore Reggino Marco Mauro. Tante personalità del Mondo imprenditoriale saranno presenti- presenza del Dottor Nuccio Macheda Primario al Gom, presidente onorario dell’associazione.