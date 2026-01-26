Reggio Calabria, al “Campanella” la Notte del Liceo Classico: cultura, bellezza e alleanza educativa

Sabato 24 Gennaio si è svolta, presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, la tradizionale Notte del Liceo Classico, l’annuale appuntamento che celebra il valore e l’attualità degli studi classici come fondamento della formazione culturale e umana delle nuove generazioni. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno, “Bellezza e conoscenza, il pensiero che crea”, ha fatto da filo conduttore a un ricco programma di attività, performance e momenti di riflessione, capaci di coinvolgere studenti, docenti e cittadinanza in un dialogo vivo tra passato e presente. All’interno dell’evento è stata allestita la mostra “Carlo Acutis, una semplicità straordinaria”, dedicata alla vita e alla testimonianza del giovane Carlo Acutis, canonizzato il 27 Aprile 2025, figura emblematica di una santità contemporanea capace di parlare ai giovani attraverso i linguaggi della tecnologia, della fede e dell’impegno quotidiano.

La mostra è stata realizzata dalla cooperativa sociale Insieme per Fare, realtà attiva a Reggio Calabria nell’ambito educativo e formativo di bambini e ragazzi nell’ambito del progetto “Inside Out” – finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU- PNRR M5C3 – investimento 3 – Interventi socio educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore- L’allestimento è stato curato dalla “Squadretta Lavori” della cooperativa (ramo B), impegnata nei percorsi di inserimento lavorativo attraverso piccoli interventi di manutenzione e cura degli spazi, dimostrando come il lavoro possa essere strumento di dignità, crescita e inclusione.

La collaborazione, ormai stabile da anni, tra il Liceo “Campanella–Preti–Frangipane” e la cooperativa Insieme per Fare rappresenta un segno concreto e virtuoso dei risultati che possono nascere da una vera alleanza educativa tra istituzioni scolastiche ed enti del Terzo Settore. Un’alleanza capace di generare valore culturale, sociale ed educativo per l’intera comunità, e che si auspica possa ulteriormente ampliarsi e consolidarsi nel tempo. La cooperativa Insieme per Fare non è nuova a iniziative di questo tipo: da anni è una presenza attiva, culturale ed educativa nel tessuto cittadino, contribuendo con progetti, collaborazioni ed eventi alla crescita umana e sociale di Reggio Calabria, nella convinzione che educare sia sempre un atto condiviso e collettivo.