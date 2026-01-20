Reggio Calabria, era ai domiciliari ma viene beccato in un’altra abitazione: arrestato

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, durante la normale attività di controllo del territorio, espletata nell’area della giurisdizione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, ha arrestato un uomo di 48 anni per il reato di evasione. In particolare, i poliziotti della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, hanno arrestato, in flagranza di reato, un soggetto già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, per cui l’uomo doveva scontare una pena per una serie di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

L’intervento è stato eseguito dagli operatori della Volante che, nell’espletare i regolari controlli verso soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà personale in regime di custodia domiciliare, ha constatato l’assenza dell’uomo presso il proprio domicilio. Attivate le ricerche, la Volante ha sorpreso l’uomo all’interno di un’altra abitazione, sita nel quartiere della marina di Gioia Tauro.

Considerata la pericolosità sociale dell’uomo, i numerosi precedenti giudiziari e di polizia per reati di varia natura, nonché l’atteggiamento incurante delle prescrizioni contenute nel provvedimento impostogli dall’Autorità Giudiziaria, lo stesso è stato arrestato in flagranza di reato per il delitto di evasione.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente la quale, nell’ambito della relativa udienza, ha disposto a carico del soggetto la custodia in regime di arresti domiciliari. Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti del soggetto destinatario della misura che è da ritenersi presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.