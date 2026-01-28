Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio iniziativa sui tributi locali organizzata da Confconsumatori

Venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 9:30 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria si terrà l’incontro pubblico dal titolo “I tributi locali e gli obblighi fiscali e tributari. Diritti e doveri del consumatore/contribuente”. L’iniziativa, attuata in seno al progetto “Sportelli del consumatore Calabria” della Regione Calabria e finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è organizzata da Confconsumatori Calabria con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria ed è rivolta a cittadini, professionisti e operatori interessati ad approfondire diritti, doveri e strumenti di tutela in materia di tributi locali.

All’incontro, coordinato da Tiziana Tiziano (responsabile Confconsumatori Reggio Calabria), parteciperà l’assessore comunale alla “Città Produttiva”, Alex Tripodi, e interverranno il presidente nazionale di Confconsumatori APS, Carmelo Calì, il presidente di Confconsumatori Calabria, Antonino Maria Distilo, il presidente della Camera degli avvocati tributaristi della provincia di Vibo Valentia, Antonio Furchì e il consulente Fernando Torchia.